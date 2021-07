“Ce l’ho fatta”. Giulia Stabile, ancora un altro successo: la splendida notizia è ufficiale

Giulia Stabile ha trionfato nell’ultima edizione di ‘Amici’ e questo anno non potrà mai dimenticarselo. Non solo ha ottenuto l’importante riconoscimento professionale con la vittoria del talent show, ma ha anche trovato l’amore. Si è infatti fidanzata con il cantante Sangiovanni e la loro relazione sentimentale procede a gonfie vele, sebbene non riescano a vedersi sempre con costanza a causa della lontananza e dei rispettivi impegni lavorativi che li costringono a viversi finora a distanza.

Per quanto riguarda la ballerina, è già arrivata nelle scorse settimane la notizia che farà parte del corpo di ballo della trasmissione di Maria De Filippi a partire dall’edizione numero 21. Quindi, diventerà una professionista a tutti gli effetti. Ma i traguardi personali non sono finiti qui, infatti nelle ultime ore ha annunciato una notizia meravigliosa. Ha sudato molto per riuscire nell’intento e alla fine ce l’ha fatta. La sua dedizione e determinazione hanno permesso di ottenere quello che sperava.

Ma Giulia Stabile, come detto prima, non accenna a fermarsi ed è stata in grado di stupire tutti con il raggiungimento di un altro obiettivo davvero suggestivo. Sicuramente la famiglia sarà esplosa di gioia quando l’ha saputo, così come Sangiovanni, che non può fare altro che essere orgoglioso della sua partner. La ragazza ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram e qui ha ringraziato tutti per il traguardo e ha anche dato dei consigli preziosi a tutti i suoi ammiratori.





Giulia Stabile ha annunciato di essersi diplomata all’accademia di danza ‘Buccellato Rossi’. Questo quanto affermato dalla vincitrice di ‘Amici 20’: “Grazie di cuore a tutti per gli auguri per il diploma. Dietro ai bei traguardi ci sono tanti sacrifici e c’è tanto impegno. Non smettete mai di lottare per i vostri sogni e studiate”. Ed effettivamente lei i sogni li sta facendo avverare giorno dopo giorno. Sicuramente in direct avrà ricevuto centinaia di messaggi dei suoi seguaci, impazziti di gioia per il suo risultato.

Sangiovanni ha rilasciato un’intervista a ‘Big’ e ha parlato del futuro di lui insieme alla sua dolce metà Ha tanta voglia di vederla e ormai non gli basta più sentirla solamente ogni tanto. Il suo desiderio è quello di poter condividere molti momenti della giornata insieme a Giulia. Ecco quello che ha dichiarato Sangiovanni sulla sua fidanzata: “Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora voglio stare con lei”.