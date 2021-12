Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno raggiunto un importantissimo traguardo, infatti hanno festeggiato il loro primo anniversario di fidanzamento. E ovviamente non potevano mancare foto e video per celebrare al meglio questa ricorrenza. Ma le attenzioni maggiori si sono spostate sui regali da sogno che entrambi si sono fatti. I doni hanno fatto brillare gli occhi a tutti i loro follower e sono anche uscite fuori alcune informazioni sul prezzo degli stessi, soprattutto su quello ricevuto dall’ex velino di ‘Striscia la Notizia’.

Soltanto pochi giorni fa invece Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli erano stato protagonisti di uno spiacevole episodio in un ristorante: “I francesi sono i peggiori, i più maleducati e cafoni. Siamo arrivati con mezz’ora di ritardo perché non trovavamo il posto e perché qua non si capisce niente oltretutto e ci hanno balzato e mandati via. Non ci hanno fatto ordinare con una cena già pagata settimane fa – ha continuato -, nonostante in modo carino gli abbiamo spiegato i problemi con il traffico. Li abbiamo pregati, ma niente”.

Straordinaria la dedica di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli, con quest’ultimo che si è inevitabilmente commosso. Anche se l’emozione principale si è verificata quando ha visto il regalo fatto dalla sua dolce metà. E l’ex gieffina ha davvero speso una fortuna per accontentarlo. Lui ha commentato: “Mi piace pensare che questo sia il primo di tanti traguardi. Con oggi tiriamo la prima linea, siamo l’uno la forza dell’altro e siamo l’elemento che perfeziona l’altro. Amo questa complicità che è nata tra di noi”.





Poi Pierpaolo Pretelli ha aggiunto, riferendosi sempre a Giulia Salemi: “Grazie per questi 365 giorni insieme, grazie per come riesci a supportarmi e sopportarmi, grazie per come ti prendi cura di me, grazie perché so che per me ci sarai sempre. Non cambiare mai, ti amo”. E lei: “Sono sempre più convinta che sei la persona giusta, per la prima volta so di non essere sola. Non posso immaginare il mio futuro senza di te. Tu sei il mio primo fan”. E poi entrambi si sono immortalati con i due regali meravigliosi.

Pierpaolo Pretelli ha regalato alla partner un bellissimo anello d’oro, mentre Giulia Salemi ha optato per un orologio Cartier, precisamente il modello Tank Solo Quarzo che ha un quadrante di colore bianco. E il costo per l’orologio è stato incredibile, infatti l’influencer ha sborsato quasi 3 mila euro per rendere felice il fidanzato. Non c’è la cifra esatta per l’anello, ma anche lui lo avrebbe pagato tantissimo.