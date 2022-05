Sta per diventare mamma per la seconda volta a pochissimo dalla nascita della prima figlia: l’ex tronista di UeD ha davvero stupito tutti. L’annuncio è arrivato a mezzo Instagram dove, taggando il compagno e futuro papà bis, ha scritto: “C’è piaciuto così tanto che abbiamo fatto il bis”.

Entro la fine di quest’anno la piccola Cloe dovrebbe conoscere la sua sorellina o fratellino. Il sesso Giulia Quattrociocche non l’ha ancora reso noto, si è limitata a condividere l’arrivo di un secondo bebè in famiglia. A novembre scorso l’ex tronista e il suo compagno Manuel Magazzino avevano accolto la primogenita.





Giulia Quattrociocche di UeD preso mamma bis

“Auguri a te, che sarai il padre più meraviglioso del mondo, ed auguri a me, che ho scoperto la donna che sono questa notte. Cloe Magazzino, 17.11.21”, la didascalia lasciata sotto al post di Giulia Quattrociocche, che ha partorito la sua bambina nella notte tra il 16 e il 17 novembre 2021.

Ora, pochi mesi dopo, l’annuncio della seconda gravidanza (ai fan ha scritto di essere rimasta incinta a febbraio-marzo, dunque circa 3 mesi dopo il parto). Sempre sui social l’ex tronista ha scherzato sul fatto che lei e il compagno dovrebbero fare altre attività viste le gravidanze così ravvicinate ma al tempo stesso si è detta entusiasta per la nuova vita che sta crescendo dentro di lei.

Con Manuel Magazzino Giulia Quattrociocche ha ritrovato la felicità dopo la fine della sua relazione con Daniele Schiavon, il corteggiatore scelto nel suo percorso a UeD. A 3 mesi dalla scelta lui spiegava che “Le cose non sono andate. Non c’è stato alcun tradimento ma una serie di circostanze che ci hanno allontanato”. E infine: “Quando manca la fiducia non si può fare nulla”.

Fiocco rosa a UeD: è appena nata Cloe, la prima figlia della tronista