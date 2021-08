E dopo l’addio al nubilato da sogno il vero matrimonio da favola per la sorella della vip. Una notte magica, raccontata ovviamente via social, organizzata a pochi giorni di distanza da una cerimonia formale. Veronica Fiumicini si è dapprima sposata in comune, il 23 agosto scorso, con Jacopo, il compagno di una vita e papà delle sue Matilde e Penelope.

Poi, cinque giorni più tardi, ha allestito la grande festa insieme ad amici e parenti, con le sue due bellissime bimbe a fare gli onori di casa. A organizzare materialmente le nozze e, prima ancora, il party tutto al femminile per l’addio al nubilato, l’adorata sorella Giulia De Lellis. L’ex UeD e oggi influencer con numeri da record è stata una delle protagoniste dell’evento anche perché, come svelato poco prima del grande giorno di Veronica (non hanno lo stesso cognome perché sorelle solo di mamma, ndr), è stata lei a curare le nozze che si sono tenute a Le 7 fonti, tenuta immersa nel verde nei pressi di Roma.

Giulia De Lellis, il matrimonio della sorella Veronica

Al fianco di Giulia De Lellis, splendida con un abito verde dallo spacco profondo e dalla scollatura vertiginosa, l’ormai inseparabile fidanzato Carlo Gussali Beretta, rampollo della famiglia bresciana omonima. “Ancora non trovo le parole. Ieri, non sono riuscita a tenere il telefono in mano. Avevo bisogno di vivermi tutto in pieno”, ha poi scritto Giulia De Lellis su Instagram sotto a diverse immagini delle nozze.





L’influencer, che sui social ha presentato più volte le adorate nipotine, Penelope e Matilde che hanno portato le fedi agli sposi, è stata damigella e prima organizzatrice di un addio al nubilato in grande stile: “È stata un’emozione indescrivibile, non pensavo così forte”, ha aggiunto promettendo poi di pubblicare le foto ufficiali dell’evento, curato tra l’altro da un altro protagonista di UeD, Giacomo Czerny, di professione videomaker.

Magnifica anche la sposa, Veronica Fiumicini, 36 anni. Ha indossato un bellissimo abito bianco impreziosito da un fiocco sul dietro e un lungo velo e ha detto sì dopo dieci anni di relazione al compagno: sono diventati marito e moglie proprio nel giorno in cui si sono messi insieme ufficialmente. “È un po’ che penso a cosa scrivere ma non trovo le parole, solamente grazie! Grazie perché é stato il giorno più bello della nostra vita”, ha aggiunto su Instagram sotto agli scatti del suo giorno.