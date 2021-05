“Sono stata in ospedale”. La vip e la malattia: “Ho una notizia bella e una brutta”

Giorgia Soleri è l’influencer 25enne, fidanzata di Damiano David dei Maneskin: i due stanno insieme da 4 anni, ma sono molto riservati e solo due settimane fa il cantante ha ufficializzato la relazione su Instagram. Qualche giorno fa ha parlato della sua “malattia invisibile”: soffre da anni di vulvodinia, patologia dolorosa e cronica d’interesse vulvare ed è caratterizzata da bruciore, irritazione, gonfiore ed arrossamento. Il disturbo è stato classificato come “psicosomatico”.

Proprio a causa della sua a presunta origine psicogena, questa patologia è stata a lungo esclusa dalle ricerche mediche. I problemi legati a questa malattia sono stati rivalutati negli ultimi anni e sono al centro dell’attenzione di medici, sessuologi e ginecologi. Giorgia Soleri ha voluto condividere con i suoi follower la sofferenza per la vulvodinia: “Ho deciso di mostrarvi la parte più brutta, più marcia, più nera. Ma più reale. Questa foto è stata scattata in una delle infinite notti che in questi 8 anni sono state interrotte da dolore, brividi, urla e lacrime, e che mi hanno rovinato la vita”.

“Mi sono sentita dire di tutto, che sono pazza, ansiosa, frigida, bugiarda. Che ho paura del sesso, che dovrei masturbarmi di più – ha esordito in alcune Stories pubblicate su Instagram – La parte peggiore è l’estrema solitudine in cui vieni buttata, giudicata da chi hai intorno e incompresa da chi dovrebbe trovare una diagnosi”.





“Quando ho finalmente dato un nome a tutto questo – ha proseguito Giorgia Soleri – ho scoperto non solo di non essere sola, ma che le donne affette da questa patologia sono tantissime e tutte hanno in comune questa sensazioni di essere state totalmente abbandonate nel loro dolore, ho promesso a me stessa che avrei lavorato ogni giorno per fare in modo che nessuno si sentisse più così. Non siamo colpevoli, non siamo rotte e non siamo difettose. Siamo malate e meritiamo comprensione e rispetto”.

Nelle ultime ore Giorgia Soleri ha effettuato una serie di esami per avere più chiara la sua situazione di salute. E, appena rientrata dall’ospedale, ha informato i suoi follower sulle sue condizioni: sulle sue condizioni: “Amici e amiche, ho una bella notizia e una brutta notizia. La bella è che ho fatto l’esame e si sono viste cose nuove, non so come si procederà d’ora in poi ma almeno è un passo in avanti. Quella brutta è che l’esame era molto invasivo a livello urologico e in questo momento non sto molto bene – fa sapere – Mi sto prendendo del tempo per rimettermi e riposare un po”. In molti stanno sostenendo Giorgia in questa battaglia ed è a loro che va il suo ringraziamento speciale: “Grazie per la vostra preoccupazione nei miei confronti – conclude – mi commuove sempre. Appena sto meglio vi racconto tutto. Un abbraccio grande”.