Giordano Mazzocchi ha una nuova fidanzata? La risposta, anzi le risposte, arrivano via social, come sempre. Ricorderete il corteggiatore che fu la scelta di Nilufar Addati a Uomini e Donne. Sono trascorsi tre anni, era il 2018 e al termine di un lungo percorso tutt’altro che lineare e durato ben 6 mesi, la tronista scelse lui dopo essere stata interessata a Lorenzo Riccardi. Ma al tempo c’era anche Nicolò in mezzo. E Giordano fece diverse sfuriate prima che Nilufar si decidesse.

Dopo UeD fu la volta di Temptation Island ma tra Giordano e Nilufar la relazione si è interrotta irrimediabilmente. Nessuno dei due ha voluto parlare di questa rottura, entrambi hanno mantenuto grande riserbo sulla loro storia. Anzi, per quanto riguarda Giordano Mazzocchi negli ultimi tempi si è registrato un certo allontanamento da gossip e paparazzi. Forse un modo per ritrovare serenità, equilibrio, sé stesso. Ora, però, le cose sembrano cambiate.

Qualche settimana fa sono spuntate diverse foto in cui Giordano Mazzocchi compariva in compagnia di una ragazza. Si è trattato di un weekend trascorso insieme e da lì in poi ci sono state diverse stories e mi piace che hanno fatto parlare di una nuova relazione per l’ex Uomini e Donne. A dir la verità ci sono state alcune foto, ma poi col tempo nessun post della nuova fiamma. Ora abbiamo scoperto finalmente di chi si tratta. Tutto confermato.





La nuova fidanzata di Giordano Mazzocchi si chiama Arianna Mora. In tanti sono andati subito sulla sua pagina Instagram per capire di chi si tratta. Ma la ragazza non appartiene al mondo dello spettacolo ed evidentemente non ama essere oggetto di pettegolezzi. Tanto da limitare i commenti alle sue foto. Da quello che risulta sembra sia una parrucchiera e di tanto in tanto faccia anche la modella. Una cosa è certa, per Giordano Mazzocchi si tratta di una relazione seria.

Dalla rottura con Nilufar Addati Giordano Mazzocchi non ha più postato praticamente nulla sulla sua vita privata. Ora sono arrivati questi video tra le stories di Instagram. Dunque dopo tanto silenzio questi scatti sembrano voler dire una cosa: il cuore di Giordano ha ripreso a battere. Dopo diverso tempo dalla fine della storia con Nilufar e un silenzio che sembrava non dovesse finire mai. Ma adesso è arrivato il momento di uscire allo scoperto e chissà che nei prossimi giorni i due non decidano di confermare la loro relazione…