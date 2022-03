Gianni Morandi, un’altra operazione per il cantante. Sorriso e grinta sono sicuramente i tratti distintivi da sempre del 77enne, icona del panorama artistico e musicale italiano. Reduce dal successo sul palcoscenico del Festival di Sanremo, Gianni Morandi non poteva che coronare il sogno di esibirsi davanti al pubblico, dopo un momento molto difficile in seguito al grave incidente alla mano. E oggi, a distanza di un anno, il cantante si è sottoposto a un altro intervento.

Fan in allarme a un anno di distanza dal grave incidente di Gianni Morandi. Eppure, nonostante il periodo trascorso decisamente delicato, il cantante non ha mai smesso di restare speranzoso e ottimista anche e soprattutto davanti alle avversità. Con un messaggio condiviso sui social, Gianni ha pensato di aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute dopo l’ennesimo intervento.





“23 marzo. Ieri mi sono operato alla mano destra, per ora tutto bene. Ci vuole pazienza, c’è di peggio”, queste le parole del cantante per rendere nota la situazione. Un messaggio che certamente i fan non potevano che omaggiare con i migliori auguri di pronta guarigione.

E tutti a tal porposito ricorderanno quando il cantante ha voluto ringraziare pubblicamente anche la moglie Anna, sempre pronta ad assisterlo e stare al suo fianco. In seguito alla grave ustine alla mano riportata dopo l’incidente, la coppia ha mostrato giorno dopo giorno i grandi miglioramenti.

Ancora un volta però Gianni Morandi dovrà stare un po’ di tempo a riposo rimandando a tempi più tranquilli tutti gli impegni professionali. Fisioterapia e cure adeguate hanno già dato i loro risultati e presto anche questo capitolo diventerà per Gianni un periodo da ricordare con coraggio.

