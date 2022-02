Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non smettono di sorprendere e anche stavolta hanno fatto parlare di loro. Niente successi personali a livello sportivo o nel campo della moda, ma un regalo pazzesco in occasione del compleanno del calciatore del Manchester United, che ha festeggiato 37 anni. Ovviamente la compagna, incinta di due gemelli, non si è limitata a fare gli auguri verbali, ma ha fatto stropicciare gli occhi a tutti con un dono clamoroso, che ha un prezzo di ben 180mila euro.

Soltanto qualche settimana fa Cristiano Ronaldo ha deciso di regalare a Georgina Rodriguez per la sua festa di compleanno una gigantografia, che è stata proiettata sul prestigioso Burj Khalifa. Si tratta del grattacielo più alto del mondo e la più alta struttura mai realizzata dall’essere umano. Infatti, ha un’altezza di 829,80 metri. Ed è una delle principali mete da parte dei turisti che si recano a Dubai. E per questa circostanza ha sborsato 60 mila euro. Ma lei è andata oltre e ha fatto impazzire tutti.

Dunque, Georgina Rodriguez non avrebbe mai potuto deludere il suo amato Cristiano Ronaldo, che ovviamente ha apprezzato totalmente il gesto della sua dolce metà. Lo ha sorpreso positivamente e sui social network è stato pubblicato il video in cui Cr7 scopre il dono da sogno. Ha anche scritto alcune importanti parole per omaggiarlo nel suo giorno più bello dell’anno: “Ti amiamo infinitamente, miglior padre e miglior compagno di vita che Dio ha potuto assegnarci. Combattente e meritevole di tutte le cose belle che ti accadono”.





E poi Georgina ha aggiunto su Cristiano Ronaldo: “Sei perfezione e ispirazione”. Il regalo è stato portato nel giardino della loro sfavillante villa. Siete pronti a scoprire cos’è? Ebbene sì, la modella ha donato una Cadillac Escalade, di otto posti, che costa appunto 180mila euro. Come ben sapete, il campione portoghese ama alle follie le auto, avendone già moltissime. E ora può sfoggiarne un’altra, una delle più belle della sua preziosa collezione. Una coppia che non bada certamente a spese per rendere felice l’altra metà.

Qualche giorno fa Georgina è stata beccata in ciabatte. Già, proprio così. In una fredda giornata che la fidanzata di Cristiano Ronaldo ha trascorso a Manchester, infatti, il solito paparazzo l’ha fotografata. Pancione avvolto da un cappotto teddy di Alo Yoga, leggins marroncini e, udite udite calzini di spugna bianca. Per completare: ciabatte, in rosa, di Gucci, of course.