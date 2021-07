A dieci anni dalla fine della loro relazione George Clooney è tornato a parlare dell’ex fidanzata Elisabetta Canalis. Entrambi si sono ricostruiti una vita. Nel 2013 l’attore comincia a frequentare l’avvocato Amal Alamuddin e nel 2014 i due convolano a nozze. Il matrimonio è stato officiato in lingua inglese dall’ex sindaco di Roma Walter Veltroni in una cerimonia privata all’Hotel Aman di Palazzo Papadopoli e il 6 giugno 2017 è diventato padre di due gemelli: Ella e Alexander Clooney.

Archiviata la sua relazione con l’attore hollywoodiano, Elisabetta Canalis ha ritrovato il sorriso accanto al suo nuovo compagno, il marito Brian Perri, chirurgo affermato, con il quale è convolata a nozze ad Alghero, sua terra d’origine nel 2014. La coppia ha avuto una bimba, Skyler Eva.

George Clooney, la verità su Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis e George Clooney iniziano a frequentarsi nel 2009 e la loro relazione dura due anni, vissuta nel clamore delle luci di Hollywood, tra cene, party esclusivi e red carpet dei Golden Globe e degli Oscar. L’ex coppia non ha mai fornito delle motivazioni dettagliate sulla fine della loro storia d’amore. Si è parlato ai tempi di un’incompatibilità caratteriale, la differenza d’età (all’epoca lui aveva 50 anni e lei 32) e i progetti di vita diversi.





In una intervista, l’ex velina di Striscia La Notizia aveva confessato: “È stato per me una persona speciale, molto importante come può esserlo un padre. Tra noi c’è stato più un rapporto padre-figlia”. A dieci anni dalla rottura George Clooney è tornato a parlare di Elisabetta Canalis, svelando un lato inedito della showgirl.

“Non la conoscete. Non sapete cosa mi faceva, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita“, ha detto l’attore, svelando un lato forse poco conosciuto della showgirl.