Dolore immenso nei giorni scorsi per Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, morto a 80 anni. Ai suoi funerali c’è stata tantissima commozione e la partecipazione di diversi personaggi del mondo dello spettacolo. In primis quella degli altri componenti del gruppo musicale italiano, che hanno pianto ovviamente a dirotto per il grave lutto subito. Eppure in queste ore il cantante Pupo, presente alla funzione religiosa, ha raccontato una verità non proprio positiva, che getta ombre sulla riappacificazione dei colleghi.

Comunque, dopo che Franco Gatti dei Ricchi è morto lasciando tutti nel dolore più profondo, ai funerali c’erano anche Sergio Morselli e Mauro Culotta. Tra i tanti gesti durante le esequie è spiccato il dono di rose di colore bianco e giallo e la presenza di diverse corone. Una corona è stata fatta anche dal cantante Toto Cutugno. Poi gli altri componenti del gruppo hanno voluto dire il loro pensiero in questo momento difficilissimo. Parlando di Angela Brambati e Angelo Sotgiu, questi hanno affermato: “Siamo cresciuti insieme. Non ci sono parole”.

Leggi anche: Franco Gatti, cosa è successo ai funerali del Baffo dei Ricchi e Poveri: “Ora lo puoi fare”





Franco Gatti dei Ricchi e Poveri morto: ai funerali gruppo diviso

Dunque, c’è stato un enorme dispiacere per Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, che è morto lasciando la musica ancora più povera. Ma Pupo ha utilizzato parole molto importanti, un racconto dettagliato di ciò che è avvenuto all’ultimo saluto. A QN ha dichiarato: “Non erano presenti, a parte gli altri tre componenti del gruppo, personaggi importanti del mondo dello spettacolo ma, almeno io, non ne ho proprio sentito la mancanza. Nella chiesa del quartiere Nervi di Genova si respirava l’amore puro e genuino che l’intera comunità del luogo e la famiglia di Franco portavano dentro di loro e diffondevano”.

Poi Pupo ha svelato che i Ricchi e Poveri non sarebbero stati compatti nel giorno dei funerali: “Solo una piccola ‘stonatura’. Angelo ed Angela, gli attuali componenti della storica formazione musicale, non si sono seduti sulla panca in prima fila accanto a Marina (la ex del gruppo) anche se lei, essendo arrivata in chiesa prima di loro ed essendosi premurata di lasciare due posti liberi, li aveva ripetutamente invitati”. Quindi, hanno preferito assistere alle esequie in posti distanti nonostante il dolore comune.

Ma cosa aveva Franco Gatti? In una delle sue ultime interviste, in collegamento con Storie Italiane, Gatti aveva dichiarato che dopo aver contratto il Covid, nel 2020, già affetto dal morbo di Crohn, la sua condizione si era particolarmente aggravata, a seguito di una cura di cortisone. : “Il Covid mi ha risvegliato il morbo di Crohn che ho avuto da ragazzo e che era sparito per 30 anni”.