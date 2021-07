Negli ultimi giorni sono stati sempre più insistenti i rumors che vedevano Francesco Oppini e Tommaso Zorzi ai ferri corti. I due avevano stretto un forte legame d’amicizia all’interno della casa del Grande Fratello Vip (poi vinto dallo stesso Zorzi). Nel corso del reality, Tommaso Zorzi aveva anche confessato di essersi innamorato dell’amico, sentimento non ricambiato dal figlio di Alba Parietti che ha sempre detto di essere etero.

Il giovane conduttore è sempre più preso dalla nuova storia con il ballerino Tommaso Stanzani mentre Francesco Oppini è pronto a convivere con la fidanzata Cristina. I due sembrava che fossero inseparabili, visto il legame così profondo venutosi a creare durante la quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, ma da qualche tempo secondo i fan più attenti sono più distanti. Non è mancata, quindi, una domanda diretta di qualcuno che curioso di sapere cosa stesse succedendo, ha chiesto al commentatore sportivo durante un momento dedicato alla chiacchierata con i fan.

Incalzato da una follower Oppini ha però detto basta, decisamente stanco delle malelingue. Davvero i due amici sono giunti ai ferri corti? La questione, nelle scorse ore, è stata affrontata da Oppini, che, conversando con un fan su Instagram, ha smentito categoricamente che abbia avuto a che dire con il vincitore del Grande Fratello Vip 5.





“Per quale motivo hai litigato con Tommaso Zorzi?”, ha domandato un utente, stimolando la replica di Francesco Oppini: “La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe un parente? Mi dispiace deludere lei e molti detrattori, ma io e Tommy non abbiamo proprio litigato, anzi. Saluti”.

Insomma tra i due non c’è alcuna frizione. Il fatto che Oppini e Zorzi non si facciano vedere insieme e non si scambino messaggi e frecciatine a favore di social, non si significa che non siano in buoni rapporti. Francesco è in procinto di andare a convivere con l’amatissima fidanzata Cristina, oltre a essere impegnato su più fronti dal punto di vista professionale; Zorzi è stato subissato dagli impegni televisivi una volta finito il reality più spiato d’Italia.