Quella di Francesco Facchinetti è una bellissima famiglia allargata e fino a pochi giorni fa erano tutti insieme in vacanza al mare. Insieme a lui, oltre alla moglie Wilma Helena Faissol, che ha sposato nel 2016, e ai due figli nati dal loro amore, Leone, 7 anni, e Lavinia Angelica Catherine (detta Liv), 5 anni, anche la sua primogenita Mia, nata dalla storia d’amore tra Francesco Facchinetti e la conduttrice Alessia Marcuzzi (e che gli somiglia in maniera impressionante).

E anche Charlotte, la figlia che Wilma Faissol fa da una precedente relazione. Insomma, 5 ragazzini molto vicini d’età che sembrano andare splendidamente d’amore e d’accordo per la gioia del figlio del tastierista dei Pooh Roby Facchinetti e dell’allora compagna Rosaria Longoni.

Francesco Facchinetti, i figli nel college esclusivo: i prezzi



I figli di Francesco Facchinetti sono spesso protagonisti sui suoi social. Sono molto numerose le foto dei suoi cuccioli sul suo profilo Instagram, che è seguito da un milione di follower e nelle ultime ore, tra le Storie, l’ex di Alessia Marcuzzi si è immortalato in Svizzera, dove i suoi figli più piccoli, Leone e Lavinia, stanno andando a scuola. Sì, d’estate.





Come riporta Il Messaggero, i bimbi di Francesco Facchinetti ad agosto frequentano un esclusivo college svizzero. Si tratta di un istituto davvero elitario, che ovviamente non tutti possono permettersi. Stiamo parlando dell’American School in Switzerland (alla quale ci si può riferire con l’acronimo TASIS), il più antico collegio americano in Europa che offre un programma di studi internazionale. E nella maestosa magione del XVII secolo ci sono dormitori, aule, refettorio e anche impianti sportivi, una biblioteca immensa, un centro artistico e un complesso teatrale.

Il prezzo? 6.500 euro (7mila franchi svizzeri), ma si può scegliere anche di partecipare per singoli giorni e uno solo costa quasi 4mila euro (4.2000 franchi svizzeri). Per i bimbi dai 4 ai 6 anni, quindi per i programmi scelti da Francesco Facchinetti, il programma settimanale ha invece un costo di 2.700 euro per il programma ‘standard’ fino alle 15.00. 3.500 euro per il programma esteso fino alle ore 18.00.