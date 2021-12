Il Covid ha colpito casa Fedez – Ferragni. Sia il rapper che l’influencer hanno annunciato di essere positivi. Lo hanno fatto come sempre sui social e tengono informati i loro tantissimi follower. Già qualche giorno fa avevano deciso di rientrare dalle vacanze per problemi di salute dei due figli e ora devono fare i conti col virus e la grande contagiosità della variante Omicron. Nelle ultime ore hanno nuovamente aggiornato i follower sulla situazione.

“Buongiorno, sto bevendo il caffettino in camera. Per fortuna stiamo ancora bene, i bambini continuano ad avere un pochino di febbre e tantissima tosse, questo ormai da qualche giorno, ma continuano ad essere negativi. Questo è un mistero”, ha esordito Chiara Ferragni che ha aggiunto: “Averli così mezzi malati in casa e non poterli abbracciare e curare come vorremmo, è un incubo. Speriamo che si riprendano presto. È una rottura di p***e, mandateci tanti pensieri positivi”. A far sorridere la coppia ci pensa il primogenito che, ripreso dal rapper milanese, ha teneramente detto: “Hai preso il virus? Anche tu dovevi metterti la giacca come me, papà”. “Hai ragione amore”, gli ha risposto Fedez.

Tuttavia le buone notizie per i Ferragnez non tardano ad arrivare. Infatti Francesca Ferragni (sorella di Chiara e Valentina) ha appena annunciato via Instagram di essere incinta. L’annuncio è avvenuto nel più classico dei modi, con la foto della donna in piedi, con una mano sul pancione, mentre il compagno le bacia dolcemente il ventre. Francesca Ferragni fa coppia con Riccardo Nicoletti: al momento non si conosce né la data di nascita né il sesso del bimbo.





Francesca Ferragni è delle tre sorelle la più defilata rispetto a Valentina e Chiara che sono sempre al centro dell’attenzione mediatica. È la seconda figlia di Marina Di Guardo e Marco Ferragni: oggi la neomamma è una dentista che lavora a Cremona nello studio del padre. Riccardo Nicoletti, invece, è attualmente Responsabile organizzativo di LPS Electronics. I due, almeno per il momento, non hanno ancora deciso di fare il grande passo, proprio come Valentina Ferragni e Luca Vezil.

Immediatamente sono arrivate le reazioni delle sorelle. La prima a commentare è stata Valentina Ferragni, che sul suo profilo Instagram ha commentato in inglese: “Zia per la terza volta, sono così felice per voi!”. Stesso discorso per Luca Vezil che ha ripostato la foto scrivendo “Di nuovo zio” . Poi è stata la volta di Chiara Ferragni che ha pubblicato una storia dicendo “Ragazzi, finalmente in questo periodo di m…. una notizia stupenda” e poi canticchiando una simpatica canzoncina e informando i suoi fan internazionali della gravidanza della sorella.