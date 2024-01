Grossi guai per Nino Frassica, l’attore e comico impegnato da quest’anno a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda su Canale 9. Nei mesi scorsi era balzato agli onori delle cronache per il caso del suo gatto Hiro, scomparso da Spoleto a settembre, durante le registrazioni della nuova stagione di Don Matteo. Era stata offerta anche una ricompensa, poi ritirata.

“No, non l’ho trovato. Vogliamo chiudere questa conversazione in tristezza? lo su questa cosa non mi faccio intervistare da nessuno. Anche se me lo chiede Alberto Angela, non risponderò mai seriamente. Fa parte della mia maschera. Io voglio portare allegria”, aveva detto Nino Frassica poco prima di Natale.





Nino Frassica, la moglie insulta e lancia pietre ai vicini: le immagini a “Fuori dal coro”

Dopo le accuse lanciate ai vicini, che secondo l’attore e la famiglia sarebbero stati i rapitori del suo Hiro, i due avevano deciso di ricorrere alle vie legali. Ora il caso si complica ancora di più, perché la procura ha indagato la moglie dell’attore, Barbara Exignotis, e la figlia della donna per stalking e diffamazione. A dare la notizia la trasmissione “Fuori dal coro“, che nella puntata di mercoledì 24 gennaio ha mostrato alcuni documenti sulla donna.

Dai video mostrati dalla trasmissione di Mario Giordano, si vede la moglie di Nino Frassica inveire contro i vicini di casa, secondo lei responsabili del rapimento del gatto. La donna lancia una pietra alla finestra della famiglia con cui condivide il pianerottolo. Una volta, inquadrata, dallo smartphone la donna insulta la vicina: “Fottiti in c**o”, urla mostrando il dito medio.

Vicini da incubo



Nino Frassica nei guai per il gatto scomparso



Servizio di Natasha Farinelli @far_1985 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/Abeo7T9sQs — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 24, 2024

Secondo le forze dell’ordine, i vicini non hanno ostacolato le indagini: anzi, avrebbero collaborato per far sì che il gatto Hiro tornasse dalla sua famiglia. Nonostante tutto, la moglie di Nino Frassica ha continuato a lanciare minacce e fare chiamate. “Devi morire bast*o, pezzo di mea. Tu e la tua famiglia”, sono le parole choc pronunciate dalla donna.