Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, la rivelazione dell’ex gieffina. Per settimane si è continuato a parlare del rapporto tra i due che all’interno della Casa del Grande Fratello avevano fatto scintille. Certo la loro relazione è durata poco, ma forse la fiamma della passione non si è mai spenta. Di sicuro ci sono state incomprensioni e litigi, frecciate e scontri.

Poi quando Beatrice e Giuseppe sono tornati alla vita reale c’è stata ancora freddezza tra loro. Tuttavia è bastato poco, un incontro, una foto insieme, per far tornare a sperare i Beabaldi, la community che li ha sempre supportati. Sia l’attrice che il collaboratore scolastico si sono mostrati sorridenti e hanno fatto sapere di aver superato gli attriti del passato. Adesso arrivano le parole di chi ha vissuto con loro nella casa del GF.

Le parole di Fiordaliso su Beatrice e Giuseppe: “C’è una bella cotta in corso…”

A parlare del rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è adesso Fiordaliso che ha vissuto con loro per mesi nella Casa del Grande Fratello. La cantante rivela: “Giuseppe è calabrese doc, non dice nulla. Lui innamorato di Anita? L’ho pensato ma il suo sguardo era sempre rivolto a Beatrice – ha raccontato Fiordaliso a Turchesando – Ho riso troppo quando lui è arrivato tardi al caffè e lei non l’ha fatto salire”.

“Giuseppe è calabrese doc, non ti dice niente – ribadisce zia Fiorda – Di Bea non si sa ma Giuseppe è innamorato cotto come una pera. Di Bea non posso parlare, dovrà farlo lei, ma io che conosco lui posso dire che c’è una bella cotta in corso”. Insomma, la storia non è ancora finita, chissà se le sue parole provocheranno la reazione dei diretti interessati.

Sulle possibilità che i due tornino insieme Fiordaliso dichiara: “Ti dico la verità a me piacerebbe vederli insieme – ha concluso – Sono diversi ma quando era con Giuseppe le brillavano gli occhi. Non so che alchimia ci fosse perché non sono simili per niente, ma c’era”. Gli opposti si attraggono? Staremo a vedere…

