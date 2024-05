Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, si torna a parlare di loro. Fin da quando si sono conosciuti e poi frequentati, anche se per un breve periodo, l’attrice di “Vivere” e il collaboratore scolastico calabrese hanno fatto parlare parecchio. La loro storia è terminata in fretta, ma evidentemente sono rimasti impressi nell’attenzione del pubblico. Il loro rapporto è diventato poi complicato.

Ci sono stati scontri, incomprensioni, frecciate. Anche dopo che è finito il Grande Fratello i fan hanno continuato ad interessarsi alla loro ‘amicizia’. Qualche tempo fa avevano pubblicato una foto insieme e subito in tanti avevano pensato che ci potesse essere qualcosa di importante in ballo. Poi le dichiarazioni di Giuseppe: “… con Beatrice in alcuni momenti ho sbagliato…” e adesso un nuovo colpo di scena, se così possiamo dire.

La nuova foto di Beatrice e Garibaldi: fan al settimo cielo

Proprio nelle ultime ore Beatrice Luzzi ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram una story davvero ‘interessante’. Come sempre i social funzionano da ponte di collegamento tra i personaggi famosi e il pubblico e soprattutto l’attrice ne ha fatto sapiente uso creando tanta curiosità.

Proprio poco tempo fa Beatrice aveva smorzato gli entusiasmi dei fan affermando di aver messo una croce su Giuseppe Garibaldi. Lo ha rivelato durante l’intervista podcast di Giulia Salemi. E dire che lei ci ha anche provato invitandolo a prendere un caffé. Ma lui si è presentato con ore di ritardo e ogni tentativo di riaccendere l’antica fiamma si è spento nel nulla.

Ora, però, arriva la foto. I due avevano rivelato di essere rimasti senza telefono e i loro fan avevano invocato lo “sciopero” per porre fine a questo tira e molla. Adesso, finalmente, Beatrice ha fatto sapere “Trattativa risolta. Nuovo telefono: i sindacati revocano lo sciopero”. I due compaiono insieme, lui con una maglietta che mostra il petto nudo e lei in abito nero. Dettaglio: hanno acquistato lo stesso modello di cellulare…

