Ormai il Grande Fratello è finito da più di un mese e i suoi protagonisti continuano a essere seguitissimi. Come Giuseppe Garibaldi, il bidello calabrese che è entrato nella casa di Cinecittà a settembre scorso e uscito con grande stupore di tutti a pochissimo dalla finale. Ecco, come per tutti i concorrenti ‘nip’ ora che il reality è finito gode di grande popolarità ma allo stesso tempo ha avuto grossi cambiamenti.

Intanto la sua amicizia con Anita Olivieri che è giunta al capolinea. Per giorni i due si sono lanciati frecciatine su frecciatine sui social e raccontato due diverse versioni del loro rapporto. Ora, intervistato da Superguida Tv, Giuseppe Garibaldi ha svelato di aver messo un punto a quel legame che sembrava così forte con la 26enne romana: “Capitolo chiuso”.

Garibaldi dopo il GF sorprende su Beatrice Luzzi

Ma se questo ce lo potevamo aspettare, molti rimarranno invece sorpresi dalle nuove dichiarazioni su Beatrice Luzzi. Le cose con lei stanno andando meglio, i due si sono visti e sentiti più volte in queste settimane e addirittura il bidello ha confessato che vorrebbe riconquistarla, sempre a Superguida Tv.

“Come ho già detto anche in altre occasioni, sia dentro la Casa, sia fuori, dopo che siamo usciti, con Beatrice in alcuni momenti ho sbagliato – le sue parole – Il non difenderla, il non proteggerla dalle critiche, dalle accuse e da tutto ciò che ci influenzava ci ha portato a litigare e, col tempo, ad allontanarci. In quel periodo, non ho avuto la lucidità, la maturità e l’esperienza di mettere i miei sentimenti e lei davanti a tutto e a tutti”.

“Se è possibile recuperare con Bea? Ci stiamo sentendo e ci stiamo confrontando su molte cose. Per quanto mi riguarda, sto cercando di recuperare un rapporto e la sua fiducia. Vorrei riconquistarla”, ha ammesso Garibaldi che, parlando di lavoro, ha rivelato anche che vorrebbe condurre Striscia la Notizia e che valuterebbe una proposta delle produzione de L’Isola dei Famosi.