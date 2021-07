“E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarlo come se fosse la cosa più bella del mondo.. allora capisci che sarà per sempre… Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore…Siamo già pazzi di te!”.

Lui 48 anni, lei 31, la coppia sta insieme dal 2018 e nonostante la differenza d’età la loro unione è fortissima e ora il sogno di diventare genitori diventerà presto realtà. L’annuncio è arrivato da entrambi sui rispettivi profili Instagram con una serie di foto. “Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre”, scrivono o futuri genitori pubblicando alcuni scatti in cui lei mostra già il pancino.

Filippo Inzaghi e la fidanzata Angela Robusti diventeranno genitori e hanno deciso di fare l’annuncio sui social ricevendo una pioggia di commenti e auguri da ex compagni e colleghi. “Auguri Superpippo!!!”, scrive Filippo Galli, “Augorni Mister”, è il messaggio di Kamil Glik. Ma ci sono anche le congratulazioni di Luca Caldirola, Emil Audero, della cognata Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, e tanti altri.





Un amore che ormai dura da anni e che la quarantena, a differenza di tante altre coppie, ha rafforzato: “Che cosa abbiamo fatto in questa quarantena?! Ci siamo amati, forse quanto non mai fino ad ora; ci siamo scoperti e riscoperti; abbiamo riso (tanto) e pianto (qualche volta), abbiamo parlato e capito e riparlato e ricompreso che alla base di tutto c’è il Tempo”, aveva scritto Angela Robusti in un post social.

Nuova vita e nuova avventura quindi per Filippo Inzaghi, che proprio agli inizi di giugno ha firmato un contratto con il Brescia di Massimo Cellino e dal 7 al 24 luglio comincerà la preparazione della squadra a Darfo Boario Terme.