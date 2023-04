Una notizia straordinaria ha riguardato in queste ore Angelica Krystle Donati, una figlia vip che ha ottenuto un incarico prestigioso, grazie anche al governo Meloni. Lei ha una carriera straordinaria alle spalle, ma anche il presente e il futuro sono e saranno gloriosi. Tutto si è scoperto nelle scorse ore, quando è stato fatto un annuncio molto rilevante sulla sua sfera lavorativa. La giovane è una famosa imprenditrice, che è stata promossa in un ruolo sicuramente impegnativo, che le causerà un certo stress. Ma sarà anche un grande onore.

Angelica Krystle Donati, figlia vip di una nota conduttrice televisiva, Milly Carlucci, è entrata a far parte del Cda di Terna, che è la società che si dedica alle reti di trasmissione dell’energia elettrica. Davvero stupefacente la sua carriera professionale, che ora culmina con la collaborazione con la nuova amministratrice delegata Giuseppina Di Foggia. Andiamo a vedere insieme chi è la mamma famosa della ragazza e soprattutto che tipo di risultati ha fin qui raggiunto in questi anni.

Angelica Krystle Donati, la figlia vip nel Cda di Terna

Come sottolineato dal sito Leggo, la bravissima Angelica Krystle Donati è nata negli Stati Uniti. La figlia vip, classe 1986, è originaria di Los Angeles ma vive a Roma e Londra. Ha frequentato gli studi nella nazione inglese, precisamente alla Marymount International School, alla Sevenoaks School e all’università London School of Economics, dove ha conseguito la laurea in Management. A livello lavorativo ha accumulato ruoli importantissimi, che l’hanno resa celebre un po’ dappertutto.

Donati è la figlia di Milly Carlucci e del papà Angelo. Prima di fare il suo ingresso a Terna, 11 anni fa ha lavorato al Donati Immobiliare Group del papà. Inoltre, ha l’incarico di presidente di Ance Giovani e Ceo della Donati Immobiliare Group. Era anche stata la numero uno di Ance Giovani Lazio e coordinatrice per l’internazionalizzazione. Un vero e proprio orgoglio per la sua famiglia e ovviamente anche per la conduttrice delle trasmissioni Ballando con le stelle e Il cantante mascherato.

Come scritto anche sul sito ufficiale della donna, lei è definita “imprenditrice e manager nel settore delle costruzioni, esperta sui temi del proptech e dell’impatto della trasformazione digitale”. Una carriera davvero lusinghiera.