Casa Ferragnez, vi ricordate il gossip sulla presunta crisi di coppia? Chiara Ferragni e Fedez sono stati per settimane intere bersaglio del gossip più sferrato in merito a una sospetta ‘distanza’ che alcuni utenti avrebbero colto seguendo la coppia attraverso i social. Un “terzo” incomodo tra di loro, questo spifferavano voci di corridoio che avrebbe poi scatenato presunte gelosie. E oggi scappa fuori una foto che lascerebbe riaffiorare quel dubbio.

La presunta crisi di coppia dei Ferragnez andrebbe a inconcrociarsi con un’altra coppia Vip scoppiata di recente. Stiamo parlando proprio di Michelle Hunziker e di Tomaso Trussardi. Nello specifico a distanza di diverso tempo, uno scatto ritrova la luce del sole ripescando dal passato un legame tra l’imprenditore Trussardi e l’influenzer.

Pare che le strade diverse intrapese di recente da Michelle e Tomaso avrebbero portato a curare nuove relazioni. Nello specifico proprio Tomaso avrebbe riallacciato i rapporti con una ‘vecchia’ amica, ovvero Chiara Ferragni. A riportare la notizia è stato il settimanale Oggi dove si legge che proprio l’entrata in scena di Trussardi avrebbe fatto vacillare la stabilità sentimentale in casa Ferragnez.





Riporta il settimanale che Fedez “sarebbe stato geloso dell’amicizia che lega lei al rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione”. Insomma, la crisi di coppia che i diretti interessati avrebbero più volte tentato di smentire potrebbe andare incontro a un rimescolamento delle carte sul tavolo.

Ma al momento si tratta solo di pure e semplici indiscrezioni che come tali andrebbero seguite fino a prova contraria. Infatti come sottolineato in un articolo diffuso da Libero Quotidiano “c’è però da dire che la Ferragni, viste le implicazioni professionali delle sue frequentazioni (e l’esposizione mediatica fa parte del gioco al 100%), è inevitabilmente esposta a ogni genere di chiacchiere di questo tipo”.