Giornata indimenticabile per Fedez, che non poteva festeggiare meglio il suo 32esimo compleanno. Ovviamente è stato insieme alla sua famiglia, ma ancora una volta è stata la moglie Chiara Ferragni a sorprenderlo con un regalo da sogno. E sul social network Instagram è stato mostrato il dono ricevuto. A quanto pare, la coniuge non ha badato a spese e ha fatto di tutto per rendere meraviglioso questo giorno speciale per lui. I fan hanno apprezzato eccome questo gesto.

Questo era stato il messaggio di auguri per il suo Federico: “Buon compleanno alla mia pazza metà, il ragazzo che ha cambiato ogni prospettiva e mi ha fatto innamorare perdutamente. Il ragazzo che mi ha reso madre e ha creato con me la più bella delle famiglie. Il ragazzo che mi rende orgogliosa ogni giorno, che condivide i miei valori e mi fa ridere più di chiunque altro. Ti sceglierei un altro milione di volte, ti amo raviolito. Buon compleanno amore mio”. E ha postato diverse foto insieme.

Innanzitutto Chiara Ferragni ha sorpreso Fedez con una bellissima torta personalizzata a tema inedito, infatti è stata ironica e ha inserito le querele ricevute dal marito in questi mesi. Poi sono stati fatti entrare in scena dei Mariachi ‘armati’ di sombrero e chitarra, che hanno cantando ‘Tanti auguri a te’. Un momento emozionante per entrambi. Ma il regalo più interessante e anche costoso è arrivato in seguito, quando è stato lo stesso rapper milanese a mostrarlo a tutti sui social network.





Fedez ha dunque avuto in dono da Chiara una bellissima collana personalizzata. Lei gliel’ha messa al collo e ha detto: “Le cose vanno fatte bene”. E il cantante ha risposto: “Mi fai sentire una principessa”. La collana in questione è del gioielliere statunitense Greg Yuna ed ha ovviamente diamanti dappertutto. Il prezzo è decisamente alto: quelle più piccole costano 400 euro, mentre quelli più elaborati 25 mila euro. Poi c’è anche la catenina, che ha un prezzo variabile dai 500 ai 1000 euro. E la collana di Fedez è decisamente elaborata.

Intanto, Chiara Ferragni e Fedez presto andranno a vivere in una nuova casa. Trasloco in vista per i Ferragnez, anche se il primo appartamento che l’influenzar e il rapper hanno comprato insieme è ancora in costruzione. Ma “sarà stupefacente” ha assicurato lei tra le Storie di Instagram prima di mostrare in anteprima le immagini. Attualmente Chiara Ferragni, Fedez, Leone, Vittoria e la cagnolina Matilde abitano a City Life, a Milano.