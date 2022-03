Fedez, il messaggio per Leone dopo l’annuncio choc. Nel giro delle ultime 24 ore non si è parlato di altro. Fedez sui social si è mostrato decisamente toccato da una situazione di salute che si prospetta essere molto delicata. Fan in apprensione che non smettono di dedicargli pensieri di affetto, ma anche amici e colleghi del mondo dello spettacolo, della televisione e del mondo della cultura sono uniti intorno a lui in un caloroso e simbolico abbraccio. Il rapper torna sui social ma questa volta parla del figlio Leone.

Festa del papà anche in casa Ferragnez, ma non solo. La festa è doppia, perchè papà Fedez e mamma Chiara non possono che dedicare parole di amore anche in occasione del compleanno del primogenito Leone. Con un post, il rapper scrive: “Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie”.

Fedez poi aggiunge: “Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino”. E il post si addolcisce di più con una gallery di foto tenerissime di papà e figlio.





E non poteva che unirsi anche Chiara Ferragni agli auguri per il piccolo Leone: “Auguri al nostro Leo per i suoi 4 anni. Nella vita non ho mai provato emozione più grande del vederti la prima volta, e da quel momento hai dato ai nostri giorni un significato totalmente nuovo. Con te siamo diventati una famiglia, la famiglia come dici tu”.

Un messaggio colmo di gioia che continua: “Grazie di averci scelti per essere i tuoi genitori, ed un grazie particolare al mio amore Fedez per aver creato questo sogno insieme a me. Auguri anche a te amore, che sei il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli”.