Federico Fashion Style decisamente inarrestabile. L’esperto hairstylist ha a cuore la bellezza di tutti, non solo dei Vip. Proprio per questo motivo, ha deciso di raggiungere un altro grande traguardo, che lo ha portato a Napoli, precisamente “sulla suggestiva collina del Vomero, in via Alessandro Scarlatti 90/98”, come riporta la dicitura sul suo sito web. I prezzi del nuovo salone di bellezza? Una vera sorpresa.

La notizia si diffonde rapidamente e il passa-parola si fa ancora più allettante quando, sul sito web di Federico Fashion Style, il listino dei prezzi messo nero su bianco per la quinta stagione de “Il Salone delle Meraviglie” viene rivelato a tutte le donne che decidono di affidarsi alla sua professionalità.

Ci si aspetterebbe tutt’altro, eppure l’hairstylist ha pensato davvero a tutto. Elegante ed originale, attento e ricco di iniziative sempre nuove, Federico Fashion Style riesce a non deludere nessuno, anche quando per una donna si tratta di metter mani al portafoglio per investire sulla propria bellezza e immagine e affidarsi all’hairstylist dei VIP.





Tre i Saloni delle Meraviglie in diverse parti d’Italia: uno ad Anzio, vicino Roma, uno a Roma centro in via del Corso, e uno in centro Milano. Oggi la nuova apertura anche a Napoli con prezzi più che competitivi. Infatti, per le clienti del nuovo salone all’interno della Coin di Via Scarlatti a Napoli, i prezzi sono accessibili a tutte e secondo le diverse esigenze e possibilità.

Infatti dal taglio donna che costa solo 28 euro, ma che arriva a 48 se a metter mani è proprio il ‘padrone di casa’, si arriva a spendere persino solo 15 euro per shampoo e piega. Detto questo, meglio prenotare il proprio posto sulla ‘poltroncina’ e concedersi un piccolo regalo più che meritato. Come riportato sul sito web dell’hairstylist: “Accogliervi nei miei saloni è come accogliervi a casa mia: vi rilassate e facciamo due chiacchiere. Ma a lavoro finito ve ne uscirete da vere star!”.