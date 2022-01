Federica Pellegrini è attualmente impegnata nella giuria di Italia’s Got Talent e, sempre fuori dalla vasca, è anche la protagonista del documentario Underwater visibile su Amazon Prime Video e uscito va al cinema solo per tre giorni. A questo proposito la Divina scrive sui social che “per 2 anni ho aperto le porte della mia vita, del mio cuore, della mia vasca, ad una telecamera, quella di Sara Ristori”.

Underwater è quindi la storia dentro e fuori dalla vasca della più grande nuotatrice italiana verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Prima olimpionica azzurra del nuoto con l’oro a Pechino 2008 nei 200 stile libero, 53 medaglie internazionali e 7 agli Europei, Federica Pellegrini è una sportiva da record ma anche altro, come racconta il docufilm.

Federica Pellegrini, “nozze rinviate”

Il documentario, prodotto da Freemantle e con la colonna sonora firmata da Samuel, racconta la storia di una ragazzina tenace e introversa che, col sostegno dei genitori, persegue i suoi sogni sportivi fino a diventare la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. Ma racconta anche la storia di una Federica Pellegrini che diventa donna e personaggio televisivo.





E poi il legame con la famiglia e quello con il coach e ora fidanzato Matteo Giunta. “La nostra storia è nata tre anni fa”, ha spiegato Federica Pellegrini al settimanale Oggi ripercorrendo la nascita della storia con il futuro marito cugino del suo ex Filippo Magnini. La proposta di matrimonio è infatti arrivata a novembre scorso a Venezia. Ma il matrimonio non si farà nel 2022.

“Abbiamo deciso che è meglio rinviare all’anno prossimo – ha continuato Federica Pellegrini a Oggi – Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022. Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia”. Sul suo ex, invece, è lapidaria sempre nell’intervista: “Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare”.