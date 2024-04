Dolore per Federica Pellegrini e tutta la sua famiglia, la campionessa olimpica ne ha dato notizia sui social. Una foto accompagnata da un testo di poche righe dal quale trapela tutta la sua sofferenza: “Ci mancherai”. Pellegrini, la donna più vincente del nuoto azzurro (ed una delle più vincenti in assoluto nella storia dello sport italiano) è da poco diventata mamma per la prima volta. Era lo scorso 3 gennaio quando lei e il marito Matteo Giunta annunciavano la nascita della piccola Matilda.

Matilda che le ha cambiato la vita. In una recente intervista al TG1 in cui parlava nuova vita da mamma spiegava: “Spero di trasmetterle la mia determinazione, mi piacerebbe che nella vita avesse un obiettivo o un sogno da perseguire che non deve per forza essere in ambito sportivo”.





Federica Pellegrini, morto il gatto Neve: “Mi mancherai”

“Per quanto riguarda un difetto che spero non abbia preso da me, vorrei fosse la poca diplomazia o empatia al primo approccio con le persone, spero che quei lati caratteriali li erediti dal papà. Matilde mi fa sorridere ogni mattina perché è solare e si sveglia sempre sorridendo. Per lei mi auguro che possa ritrovarsi a vivere in un mondo più rispettoso nei confronti delle donne e delle ragazze”.

Al settimo cielo anche Matteo Giunta che al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha detto: “Da quando è arrivata nostra figlia sorrido tutti i giorni senza ragione. Lei è la felicità assoluta”. Una felicità interrotta momentaneamente dalla morte dell’amato gatto Neve, uno dei felini di casa Pellegrini che nella casa di famiglia ha vissuto per 17 anni.

Diciassette anni che significa essere parte integrante della famiglia. Scrive Pellegrini sui social: “17 anni sono tanti, raccontano una vita insieme… Ci mancherai Piccolo Neve! Avete fatto appena in tempo a conoscervi (il gatto e la figlia Matilda). Salutaci Mafalda (stai attento!)”. Tantissimi i messaggi arrivati sotto gli scatti in cui la campionessa è accanto all’animale.