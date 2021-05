Per Federica Pellegrini è un momento d’oro su tutti i fronti. La nuotatrice si è da poco aggiudicata la medaglia d’argento nei 200 metri stile libero agli Europei di Budapest e continua così la sua corsa verso le Olimpiadi, che per il momento restano il suo obiettivo primario.

“Le Olimpiadi sono il mio sogno e io ce la sto mettendo davvero tutta”, ha detto la Divina al settimanale Nuovo. Federica Pellegrini parteciperà quindi alle Olimpiadi di Tokyo ma oltre a essere una delle atlete italiane più iconiche e ammirate, è anche una regina anche di Instagram, dove racconta il suo quotidiano e lascia senza fiato i fan con foto e video che mettono in mostra tutta la sua bellezza e sensualità.



Federica Pellegrini, il suo bulldog Vanessa è una “mamma felice”



E ha raccontato nei dettagli anche la scorsa notte, che è stata più che “interessante”, esordisce nella didascalia dello scatto che ha collezionato un boom di cuoricini all’istante. Federica Pellegrini, lo sanno bene i suoi follower, ha due bulldog francesi, Rock (che è arrivato l’anno scorso) e Vanessa. E quest’ultima l’ha resa “nonna” poche ore fa: ha dato alla luce quattro cuccioli, Gas, Cesare, Gina e Bianca.







La bulldog di Federica Pellegrini è una “Mamma felice”, come scrive nel post in cui racconta la nottata appena trascorsa. Iniziato il travaglio, all’una ha chiamato il veterinario Cesare, racconta, “che prende viene a visitarla e decidiamo senza perdere tempo di portarla in clinica e fare il cesareo d’urgenza… Mamma stai tu con Rocky?!Lui che ti guarda portare via la sua amata, avvisa le infermiere, porta in braccio lei che prova a spingere ma niente da fare, arriviamo, flebo, lei ansima e comincia a frignare (giustamente povera)”.

Quindi in sala operatoria “Vanessa non capisce più niente ma appena appoggia il sederino su quel tavolo, spinge, forse per paura ma, spinge forte e….nasce!! A un minuto dal cesareo lei partorisce naturalmente Gas e da lì ogni 40 min arriveranno Cesare, Gina e Bianca….Vanessa li ha amati dal primo secondo come solo una mamma sa fare…. E io questa notte ho respirato tutto questo Amore”, conclude Federica Pellegrini nella caption in cui ringrazia anche lo staff della clinica.