Non c’è pace per Federica Panicucci, la bella conduttrice di Mattino 5 è alle prese con un vero grattacapo. Come ricorderete, da tempo si parla di matrimonio tra la padrona di casa di Mattino 5 e l’imprenditore Marco Bacini, ma ora la brutta notizia. Il settimanale Diva e Donna ha scritto che nel 2021 la conduttrice Mediaset non indosserà l’abito bianco. Nessuna crisi o allontanamento tra Federica Panicucci e Marco Bacini: il Covid ha semplicemente fatto slittare ogni piano.

I promessi sposi avevano inizialmente pensato di organizzare la cerimonia in Puglia, a Fasano di Savelletri, poi avevano pensato alla più vicina Forte dei Marmi. Qui la Panicucci trascorre da tempo le vacanze estive con la sua famiglia, visto che la presentatrice è nata e cresciuta a Viareggio. Alla fine, visto l’avanzare della variante Delta e l’andamento della campagna vaccinale, Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini hanno deciso di aspettare tempi migliori.

Per i due sarebbe un peccato celebrare il loro grande amore con le restrizioni, meglio aspettare e organizzare così una bella festa con numerosi invitati. Per Federica Panicucci sarà il secondo matrimonio: dal 2006 al 2015 è stata sposata con Mario Fargetta. Da questa unione sono nati due figli, oggi pre-adolescenti, Sofia e Mattia.





I piccoli hanno stretto un ottimo rapporto con Marco Bacini, che è entrato in punta di piedi nella vita della Panicucci. Classe 1976, Marco Bacini è un imprenditore nel settore dell’abbigliamento. Proprio grazie al suo brand ha conosciuto Federica Panicucci, più grande di otto anni.

Come ricorderete è stato un colpo di fulmine per entrambi, che li ha portati a creare col tempo un legame solido e importante. Bacini non è mai stato sposato e non ha figli. In un’intervista a Verissimo Federica Panicucci ha spiegato che Marco Bacini è un uomo d’altri tempi. L’imprenditore ha tutte quelle caratteristiche che la presentatrice ha sempre cercato in un compagno, ovvero senso di protezione, valori importanti, serietà.