Venezia invasa dalle star del cinema. Da mercoledì 1 settembre fino a sabato 11 la splendida città lagunare farà da cornice alla 78esima Mostra internazionale del cinema. E naturalmente a cattura la scena sono loro, attori, attrici ma in generale i vip del mondo dello spettacolo con i loro look stravaganti e originali. Da Antonio Banderas a George Clooney, da Jessica Chastain a Dakota Johnson. E poi ancora Kristen Stewart, Zendaya e Timothée Chalamet.

Poi i beniamini di casa con la cantante Nina Zilli che ha colpito nel segno con un abito giallo limone e un’acconciatura super. Al suo fianco il nuovo fidanzato Danti, il producer Daniele Lazzarin che lavora coi vari Rovazzi, J-Ax e molti altri pezzi da 90. Ma a mettersi in mostra, è proprio il caso di dirlo, è stata anche Federica Panicucci che si è presentata sul red carpet con il compagno Marco Bacini. La presentatrice indossava un abito da mille e una notte.

Federica Panicucci, che dal 20 settembre prenderà il posto di Simona Branchetti alla conduzione di Mattino Cinque, ha ha incantato tutti al Festival del Cinema di Venezia. Al suo fianco sul red carpet il compagno Marco Bacini, con papillon scuro e camicia bianca. I due, dopo aver lasciato i bagagli nel lussuoso The Gritti Palace a Campo Santa Maria del Giglio sono sbarcati in laguna per la consueta e scintillante passerella sul famoso tappeto rosso.





La conduttrice ha indossato un abito di Antonio Riva, uno splendido vestito bianco ad ampie balze con cinta nera che l’ha fatta sembrare una romantica sposina. E in tanti hanno ipotizzato che si trattasse di un’anticipazione del vestito che indosserà il giorno del matrimonio con il suo amato. Federica Panicucci è stata un vero spettacolo, con quell’ampia gonna e quelle balze asimettriche a regalare una visione di equilibrio ed eleganza.

Dopo aver rubato la scena sul red carpet Federica Panicucci e il suo Marco Bacini sono tornati al Gritti Palace per una cena a base di pesce. Tutto ovviamente condiviso sul proprio profilo Instagram dove la conduttrice ha pubblicato i diversi momenti di questa giornata sul lido. L’albergo scelto dalla coppia non è proprio accessibile a tutti coi suoi prezzi proibitivi per la maggiore parte della gente. Si parla di 1000 euro per una notte in camera matrimoniale. Ma si arriva a 10mila euro con tutti i comfort della suite. Per prenotare un letto matrimoniale King, Vista sul Canal Grande, ci vogliono 10mila e 500 euro, mentre per la suite Royal si parte dagli 11mila e 500 euro.