Fariba Tehrani è la mamma di Giulia Salemi che, proprio mentre la figlia iniziava a vivere la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli dopo il GF Vip diventava una naufraga della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality ambientato in Honduras e condotto per la prima volta da Ilary Blasi ha ovviamente dato molta popolarità a Fariba Tehrani, che si è subito distinta con i compagni di avventura.

Anche ora che sono passati mesi la donna di origini persiane continua a essere molto seguita e amata dal pubblico che poco fa ha ricevuto un aggiornamento molto triste. La madre di Giulia Salemi ha fatto sapere ai fan di essere stata colpita da un grave e improvviso lutto: è morto suo fratello. Abdolhamid Mohammad Therani, questo il suo nome, è stato trovato senza vita questa mattina, 9 settembre 2021, a causa di un arresto cardiaco, scrive lei su Instagram.

Fariba Tehrani, grave e improvviso lutto

Nel messaggio social lasciato da Fariba Tehrani si legge che Abdolhamid aveva contratto il Covid pur essendosi sottoposto al vaccino: “Mio fratello Abdolhamid è morto. Aveva fatto il vaccino due mesi fa! Ha preso lo stesso il Covid. Stamattina l’hanno trovato senza vita. Arresto cardiaco. Il mio cuore è a pezzi. Stanotte aveva sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella defunti”.





E infine: “Sono a pezzi, per favore pregate per l’anima di Abdolhamid Mohammad Tehrani”. “La vita è ingiusta”, scrive subito Giulia Salemi tra i commenti del post. L’influencer ha spesso raccontato quanto dolore e quanta sofferenza abbia dovuto patire la sua mamma in passato e oggi, purtroppo, l’ennesimo avvenimento drammatico per Fariba Tehrani.

Il messaggio in cui annuncia la morte improvvisa del fratello ha spezzato il cuore di amici, fan e colleghi della persiana. Tra i commenti molti hanno cercato di far forza all’ex naufraga, con messaggi di affetto e condoglianze. Diversi quegli degli ex compagni de L’Isola dei Famosi come Miryea Stabile, Beatrice Marchetti, Matteo Diamante e Daniela Martani. Ma vicini a Fariba Tehrani anche Stefano Sala, la sua compagna Dasha Dereviankina, Matteo Evandro (amico stretto di Giulia Salemi) e Lisa Fusco.