Fariba Tehrani è reduce dall’Isola dei Famosi. La mamma di Giulia Salemi si è fatta notare per la sua spontaneità e per la capacità di essere sé stessa senza alcun tipo di filtro. Appena rientrata in Italia ha iniziato a riprendere contatto con la vita di tutti i giorni e ha anche spiegato che si sta sottoponendo alle cure di un medico.

“Vi ho anticipato che l’Isola dei Famosi mi ha dato tanto. Ma mi ha rubato tanto anche di salute e bellezza. Oggi inizia il conto alla rovescia per recuperare quello che ho perso nelle mani dei migliori esperti. Oggi nelle sapienti mani del dottor Marco Iera dell’Istituto Clinico Brera”. Non ha specificato cosa abbia di preciso, ma ha intenzione di rimettersi in forma sicuramente il prima possibile.

Anche sua figlia Giulia Salemi è stata molto contenta e fiera del percorso che ha fatto sua mamma in Honduras: “Sono davvero fiera di te mamma, hai superato avversità e prove di ogni tipo. Brava”. Quindi, il percorso dell’ex naufraga è piaciuto tantissimo all’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. Nonostante non sia arrivata fino in fondo, è contenta di ciò che ha fatto in quel periodo la sua adorata madre.





Nelle ultime ore Fariba Tehrani si è resa protagonista di una gaffe sui social che in poco tempo è diventata un trend su Twitter. Infatti è comparso un commento di Fariba ad una foto di Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli, che però adesso ha una storia con sua figlia Giulia Salemi conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In molti hanno notato questo commento all’immagine postata dalla modella di origini cubane.

Ariadna Romero ha pubblicato una sua foto con questa didascalia: “C’è un tempo per tutto…”. E tra i tanti commenti è spuntato quello di Fariba Tehrani: “Stupenda”. Un commento innocuo e sincero, se non fosse che Ariadna Romero è l’ex di Pierpaolo Pretelli, il fidanzato di sua figlia Giulia Salemi. Dalla relazione tra loro due è nato il piccolo Leonardo. Quella di Fariba Tehrani pare a tutti gli effetti essere una gaffe in piena regola: almeno questa è stata l’idea degli utenti di Twitter che sono riusciti a far schizzare tra i trend l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Non è mancata poi, la risposta della modella che, infatti, ha immediatamente commentato ricambiandole il complimento e aggiungendo una manciata di cuori.