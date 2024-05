Terribile episodio di violenza nelle scorse ore. Il noto giornalista di Oggi e Dagospia Alberto Dandolo è stato aggredito e picchiato selvaggiamente nella sua casa di Milano da due sconosciuti. Il professionista da tempo si occupa di gossip e indiscrezioni sui personaggi dello spettacolo e ha firmato tantissimi scoop.

A quanto riportato dal collega Giuseppe Candela, Alberto Dandolo sarebbe stato preso a botte proprio per il sul lavoro. Lo confermano anche le parole pronunciate dai due malfattori che gli hanno gridato: “Ti devi fare i cazz1 tuoi, la devi smettere di rompere i cogl1oni“. E i colleghi oggi si chiedono chi si nasconda dietro tutta questa violenza? Chi sono i mandanti?

Giornalista picchiato nella sua casa, cosa è successo

“Tira un’aria più brutta di quanto si possa immaginare – leggiamo sul sito di Roberto D’Agostino – Questa mattina Alberto Dandolo, giornalista di Dagospia e del settimanale Oggi, è stato aggredito e picchiato a sangue nella sua abitazione a Milano da due teppisti sconosciuti, al grido: ‘Ti devi fare i cazz1 tuoi, la devi smettere di rompere i cogl1oni'”.

“Siamo abituati a pressioni, minacce, querele, diffide – continua il portale – Ora siamo alla violenza fisica. Ma continueremo a fare il nostro lavoro e a denunciare, finché ci sarà possibile, chi ce lo impedisce. A questo appello/denuncia aderisce Carlo Verdelli, direttore di Oggi”. Il giornalista ha riportato una ferita alla mano e mostrato una foto con una fasciatura alla mano. Ha riportato tutto ai carabinieri di Milano.

@oggisettimanale Chi ha picchiato a sangue Alberto Dandolo, giornalista mite e informato di Oggi e Dagospia? Per conto di quale mandante? E a chi “non dovrebbe più rompere i coglioni”? Anche la linea della violenza fisica è superata. E ‘ gravissimo, spero sia chiaro a chiunque — Carlo Verdelli (@CarloVerdelli) May 25, 2024

Il clima di odio e di intimidazione nei confronti dei giornalisti ha fatto un ulteriore pericoloso salto di qualità, Alberto Dandolo di Dagospia e Oggi è stato aggredito e picchiato a sangue da due sconosciuti, con minacce per il suo lavoro. Ci sono già le squadracce in giro!😰 — Elio Vito 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🏳️‍🌈🍁🌹🌍🆗 (@elio_vito) May 25, 2024

Alberto Dandolo si occupa spesso delle questioni delle sorelle Meloni.



Sicuramente sarà stato aggredito da comunisti.#Meloni#Telemeloni https://t.co/NuTQ1Rsrto pic.twitter.com/ZZR3i3K69u — IamV (@v_m_a_x_i_m_o) May 25, 2024

Lo stesso direttore di Oggi Carlo Verdelli in un tweet afferma: “Chi ha picchiato a sangue Alberto Dandolo, giornalista mite e informato di Oggi e Dagospia? Per conto di quale mandante? E a chi ‘non dovrebbe più rompere i coglioni?’ Anche la linea della violenza fisica è superata. È gravissimo, spero sia chiaro a chiunque”. In tantissimi hanno mostrato solidarietà e ribattuto: “Dobbiamo fare qualcosa”. Già, ma cosa?

