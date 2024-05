Splendida notizia per il conduttore tv, che si sposa ancora una volta con sua moglie. Nonostante il matrimonio sia già avvenuto 10 anni fa, hanno deciso di rinnovare il loro grande amore. A scoprire tutto ci ha pensato il sito Dagospia, che ha annunciato questa notizia meravigliosa. Sono infatti apparse le pubblicazioni delle nozze al comune di Milano.

E ora il conduttore tv, che si sposa con sua moglie a distanza di 10 anni dalla prima volta, non può che iniziare a festeggiare. Il 2014 è stato l’anno dei fiori di arancio, inoltre la coppia ha anche avuto due magnifici figli che si chiamano Aldo e Bianca. E forse c’è una ragione ben precisa dietro questa decisione di convolare a nozze per la seconda volta nella loro vita.

Il conduttore tv si sposa con la moglie per la seconda volta

Alberto Dandolo di Dagospia ha dato per certa la notizia sul conduttore tv, che si sposa per la seconda volta nel capoluogo lombardo. Proprio in occasione dei 10 anni di matrimonio, hanno voluto coronare questo importante anniversario con la riconferma del loro amore eterno. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando e perché è stato nominato anche Fiorello.

A sposarsi di nuovo è Fabrizio Biggio, braccio destro di Fiorello a Viva Rai2, con la coniuge Valentina De Ceglie. Queste le parole di Dandolo: “Fabrizio Biggio si sposa, anzi si risposa. Avvisate Fiorello, il suo sodale si sposa”. La coppia è parecchio riservata, ma di lei sappiamo che è un’autrice e sua cugina è Alessia Marcuzzi. Lui usò bellissime parole sulla moglie in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Mia moglie è l’unica persona sulla Terra che non mi fa sentire solo”.

Biggio è anche attore, avendo recitato in film come I soliti idioti, Pazze di me, Omicidio all’italiana e Third Person. Lavora a Viva Rai2 dal 2022.