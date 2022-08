Fabio Testi lasciato per uno giovanissimo. Il popolare attore italiano ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui fa una confessione piuttosto dolorosa. Considerato in Italia e non solo uno degli ultimi sex symbol Fabio Testi ha avuto relazioni con donne bellissime. È stato tra le altre con Ursula Andress, Charlotte Rampling, Brooke Shields ed Edwige Fenech. Quest’ultima gli aveva anche attribuito la paternità di un figlio, ma lui ha sempre smentito.

Fabio Testi ha avuto tre figli, Fabio, Thomas e Trini dalla moglie, la stilista spagnola Lola Navarro. La sua carriera da playboy, però, è iniziata prestissimo. Quando aveva 16 anni, ha raccontato, la sua prima volta è stata con una bellissima ragazza svedese. Ora di anni ne ha 81 e ha rivelato che sta vivendo una nuova relazione. Un po’ di conforto dopo quanto successo con la sua ultima fidanzata.





Fabio Testi e l’ultima delusione d’amore

Fabio Testi rivela che c’è “Una donna con cui mi vedo, una specie di amicizia affettuosa che va avanti da un po’”. L’attore ha spiegato che recentemente aveva avuto una storia con una donna giovanissima, poco più che trentenne, professoressa di sessuologia. Ma le cose non sono andate come sperato: “Ho avuto di recente una fidanzata giovanissima che, però, dopo un po’ ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n’è andata. Pazienza”.

Non contento di essere considerato solo un sex symbol, Fabio Testi, che ha lavorato con registi del calibro di Sergio Leone e Vittorio De Sica, dice orgoglioso: “Io parlo e recito in inglese, francese e spagnolo, ho lavorato con alcuni dei più grandi registi, so guidare un aereo e amo la poesia. Qualche volta anche noi uomini siamo bersaglio di sessismi, ma nessuno lo dice mai”.

Al Corriere della Sera Fabio Testi ha inoltre rivelato: “Io vivo della mia pensione: 1.100 euro al mese”. E così anche per arrotondare un po’ in passato ha accettato di partecipare al GF Vip: “Certo, l’ho fatto per soldi. Io sono un tipo franco e diretto: ci ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga. La produzione del Grande Fratello mi ha pagato bene e l’ho fatto. Oggi solo un bel film lo farei gratis”.

