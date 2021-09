Un amore lungo 12 anni, poi la rottura. Stiamo parlando proprio di Fabio Fulco e di Cristina Chiabotto. Le loro vite oggi hanno preso direzioni diverse e al loro fianco, rispettivamente, un altro amore e una famiglia. Ma durante una lunga intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, Fabio Fulco, oggi felicemente innamorato di Veronica e papà di Agnes, si è lasciato andare al racconto dettagliato sulla fine della relazione con l’ex Miss Italia.

Tra Fabio Fulco e Veronica Papa ben 25 anni di differenza, eppure neanche questo ha mai intaccato i loro progetti di una vita insieme. La coppia ha reso possibile anche un sogno, quello di creare una famiglia. E infatti nel mese di giugno è venuta al mondo la piccola Agnes. Un giorno che Fabio Fulco ha descritto come “il più bello della mia vita”.

Cristina Chiabotto, dal canto suo, dopo il capolinea raggiunto con Fabio Fulco, ha sposato l’imprenditore Marco Roscio e anche lei è diventata madre Luce Maria. Tra i due ex, oggi, nessun rapporto. Infatti è Fabio Fulco in persona a sottolineare i motivi della rottura e alcuni dettagli sulla ex.





“Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia”.

E ancora: “Mi ero illuso di aver creato una famiglia, l’amore, tutto quello in cui avevo creduto da sempre. Svanito da un giorno all’altro. Voltare pagina a 48 anni? Facile a dirsi. Il modello dei miei genitori dentro di me, condividere una vita insieme. I problemi si risolvono. Le cose si aggiustano”.