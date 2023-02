Un annuncio drammatico ha improvvisamente scosso tutti i fan di Eva Henger. La donna ha svelato un grave problema di salute che ha colpito la sua famiglia. Sono giorni difficilissimi per l’attrice e modella, che ha deciso di rilasciare un’intervista al giornalista Armando Sanchez di Novella 2000. In primis ha voluto soffermarsi sul nuovo film che sta per uscire e dal quale si aspetta un enorme successo. Ma purtroppo allo stesso tempo è costretta a sopportare una vicenda familiare struggente.

Eva Henger ha confermato quindi che è stato riscontrato un problema di salute molto grave in un componente della sua famiglia. Prima di dirvi tutto su questo argomento, riportando le sue dichiarazioni, lei ha anche affermato a proposito della pellicola: “Ho interpretato me stessa, pensavo fosse facile invece le assicuro che è stato difficilissimo”. Poi si è passati al tema più complicato, che le sta creando ansie e preoccupazioni. E tutti i suoi ammiratori stanno pregando insieme a lei.

Eva Henger e il dramma privato: problema di salute nella sua famiglia

Novella 2000 ha domandato ad Eva Henger se ci fossero conferme in merito al serio problema di salute, che una parte importante della sua famiglia sta affrontando. Queste le parole della mamma di Mercedesz: “Purtroppo è così, è malata di cancro e ha metastasi in tutto il corpo. Sono in Ungheria per starle vicina, ha bisogno di sostegno e sta assumendo antidolorifici molto forti e cerotti per attenuare la sofferenza”. Un momento complicatissimo, che sta distruggendo psicologicamente il clima familiare.

Poi ha preso la parola proprio la mamma, colei che sta combattendo contro un terribile tumore, che ha detto: “Non è un bel momento per nessuno di noi”. Poi ha ripreso a parlare Eva: “Ci aiutiamo a vicenda. Parlando del film, mia figlia Mercedesz non c’è. Ma già posso dirvi che ci sarà un sequel che lei ci sarà. Comunque lei tornerà in televisione, non possiamo ancora rivelare niente ma vi faranno molto piacere”. Non resta che sperare in buone notizie sulle condizioni di salute della madre della Henger.

La mamma di Eva Henger si chiama Emilné, ma non è una donna famosa. Infatti, si sanno davvero poche notizie su di lei. In diverse occasioni però l’abbiamo vista apparire sorridente in foto in compagnia della sua adorata nipote Mercedesz.