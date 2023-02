Notizia terribile per Cristina D’Avena, che ha dovuto fare i conti con un lutto. Ad annunciare la tragica morte di una persona che è stata importante nel corso della sua vita è stata la stessa cantante, che ha voluto anche dedicargli un video sul suo profilo Instagram ufficiale. Tanta commozione nei suoi ammiratori, i quali hanno subito scritto dei messaggi di cordoglio per questa dipartita di un uomo che è stato davvero rilevante non solo per lei ma anche per il mondo della televisione. Una carriera che gli ha garantito un gran successo.

Dunque, Cristina D’Avena è in lutto e ha voluto omaggiare questa persona con uno straordinario post social. Queste ore sono davvero difficili per i personaggi famosi, infatti oltre all’artista, anche Lino Banfi ha dovuto dire addio alla donna più importante della sua vita, ovvero sua moglie Lucia Zagaria. A renderlo noto è un post della figlia, Rosanna Banfi. La signora Lucia era da tempo malata di Alzheimer e i due avevano più volte divulgato che la situazione non era affatto rosea. La figlia della donna ha scritto sui social: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.

Leggi anche: “Il dolore più grande”. Lino Banfi, tremendo lutto: l’intera famiglia distrutta dalla triste perdita





Cristina D’Avena colpita da un lutto

Come detto poco fa, Cristina D’Avena ha affrontato questo lutto omaggiandolo pubblicamente con un filmato che ha fatto ripiombare moltissima gente nel passato. Lei infatti aveva avuto delle esperienze con quest’uomo, passato a miglior vita all’età di 70 anni. “Ciao Vittorio” sono state le due parole scelte dalla cantante, che ha anche postato un cuore. Insieme a lui ha avuto delle esperienze professionali in televisione. Andiamo a vedere insieme chi è purtroppo deceduto nelle scorse ore nella città di Ivrea.

A morire è stato Vittorio Bestoso, che era un famoso doppiatore e attore. Ha recitato insieme a Cristina D’Avena nella serie tv Licia dolce Licia nonché in Teneramente Licia e Balliamo e cantiamo con Licia. Queste esperienze hanno avuto luogo negli anni ’80. A dirgli addio anche Marco Bellavia, che aveva lavorato con entrambi. Altri follower dell’artista hanno scritto: “Un tuffo al cuore”, “Che bei tempi, tempi di spensieratezza”, “Nooo che peccato, buon viaggio. Era anche il manager dei Bee Hive”.

Inoltre, Bestoso aveva fatto il doppiatore in diversi cartoni animati. Ricordiamo il Pinguino in Batman, Falcon in City Hunter e Re Yammer in Dragon Ball Z. Ma è stato anche protagonista nel doppiaggio di diversi personaggi legati ai videogiochi.