Eva Grimaldi, la sorpresa di compleanno della compagna. Si festeggiano i 60 anni della splendida Eva, e per l’occasione Imma Battaglia non poteva che presentarsi con un regalo più che speciale. Una settimana trascorsa in un villaggio per sole donne, e tutto diventa indimenticabile.

Una bellezza come poche quella di Eva Grimaldi che per i 60 anni non poteva che ricevere sorpresa più bella. Imma Battaglia, grande amore che non poteva che dedicarle una settimana di vacanza e spensieratezza in un villaggio lungo la costa ionica della Calabria.

Si tratta di un’iniziativa dedicata per l’appunto a solo donne, Girl Village, che deve l’idea e la realizzazione a Paola Dee e Rita Colombo. La coppia, civilmente unita dal 2019, appare felice e ricca di momenti trascorsi insieme, tra passeggiate a cavallo e sorrisi luminosi.





“Mi sento più curiosa di quando ero adolescente. Ho tanta voglia di sapere e scoprire ancora tante cose. La curiosità è il sale della vita, tanto quanto l’amore. Se continui ad essere curiosa di sconvolgere la tua vita tanto da andare sempre oltre ciò che conosci, sei sempre proiettata verso il futuro e non ti guardi mai indietro”.

“Vorrei averla sempre vicino. Battaglia di cognome e di fatto. Appena sono un po’ debole lei mi prende per mano e mi fa andare avanti in un mondo difficile. Nella vita non posso dire che ho avuto tutto, anzi ho faticato tutto, perché vengo da una famiglia povera”.

Poi ho avuto la grande notorietà, ho lavorato tanto, ho avuto i migliori alberghi, i migliori champagne, le migliori cose, ma a 60 anni ho scoperto che le cose migliori sono le più semplici. Sentire le onde del mare, bere un bicchiere di vino con Imma, guardarci negli occhi e dirci ‘ti amo, staremo insieme per tutta la vita’”, ha affermato Eva.