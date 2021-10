“Io e Wanda Nara…”. Eros Ramazzotti, fuori la verità dopo le voci tra i due: “Ora vi dico tutto”

Ormai da una settimana non si fa altro che parlare della crisi matrimoniale tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il gossip della rottura è esploso sette giorni fa con un post su Instagram da parte dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip: “Hai rovinato una famiglia per colpa di una p…”, il brevissimo messaggio che ha alzato il polverone. Poco dopo Wanda Nara ha ancellato tutte le foto di coppia con Mauro Icardi e ha inoltre smesso di seguire sui social network l’attaccante del Paris Saint-Germain.

La crisi sarebbe scoppiata a causa di Eugenia Suarez, attrice e modella argentina, detta China. Lei si è difesa sui social dicendo che è stato Icardi il motore primo della vicenda: “Quello che sta accadendo oggi ha alle spalle una storia molto più grande e profonda, con la quale molte donne sicuramente si identificheranno. Mi è toccato di avere relazioni con uomini alle cui parole ho sempre creduto: che erano separati o si stavano separando e che non c’erano conflitti. In questa situazione sento di vivere un dejavu infernale, dove pago ancora una volta con la mia reputazione questioni che sono dominio personale di ogni donna”.

Insomma la ragazza fa capire che la questione non è limitata a qualche messaggio e qualche foto scambiata sugli smartphone, ma che con Icardi ci sarebbe una storia decisamente più robusta, ma soprattutto spiega che l’attaccante del PSG avrebbe reso fertile il terreno convincendola che il suo matrimonio con Wanda era in crisi se non prossimo alla fine.





Un altro capitolo della storia riguarda Eros Ramazzotti che ha contattato Wanda Nara per esprimere il suo dispiacere circa la vicenda. Il cantante è stato tirato in ballo nella crisi matrimoniale tra la procuratrice sportiva e Mauro Icardi. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe stato un avvicinamento tra la procuratrice e l’ex marito di Michelle Hunziker. Raggiunto da Oggi, Ramazzotti ha smentito categoricamente le varie insinuazioni. “Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata. Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio. Per un periodo abbiamo anche frequentato la stessa palestra a Milano, in zona San Siro”, ha fatto sapere Eros.

“Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita. Le insinuazioni che stanno circolando in rete e su alcune testate giornalistiche rispetto al mio rapporto con la signora Nara sono totalmente infondate oltre che indelicate e inopportune”, ha aggiunto Eros Ramazzotti.