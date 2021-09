“Non ci penso nemmeno”. Enrico Brignano categorico. E dire che Flora Canto aveva detto tutto in pubblico

Enrico Brignano è diventato papà per la seconda volta: lo scorso luglio è nato Nicolo, il secondo figlio avuto dalla compagna Flora Canto. Dopo il parto Flora, diventata nota prima come tronista di Uomini e Donne e poi come attrice e conduttrice, ha avuto alcuni problemi di salute ed è stata seguita da una puericultrice che l’ha aiutata con il neonato e in particolare a gestire meglio i ritmi dell’allattamento e del sonno. La compagna di Brignano sottolinea che rispetto alla prima nascita, quella di Martina, sempre effettuata tramite cesareo, ha sofferto maggiormente.

“Forse il mio corpo è cambiato, forse perché ho quasi cinque anni di più. Ma la forza dell’amore che provi per i figli ti fa superare ogni cosa”. I due sono già genitori di Martina, nata nel 2017. Proprio la bimba ha scelto il nome del fratellino: a spingere molto per questa seconda gravidanza anche Enrico Brignano, che ha sempre voluto una famiglia numerosa. All’inizio Flora Canto era più titubante ma successivamente ha ceduto.

L’attore romano ha parlato del rapporto con Flora Canto e lo ha fatto in una intervista rilasciata al settimanale Oggi. Ha spiegato che nel prossimo futuro non ci sono le nozze con la compagna. Infatti è stata Flora Canto a fare pubblicamente la proposta di nozze al suo compagno dopo la recente nascita del secondogenito Niccolò. Brignano, però, non sembra minimamente interessato al lieto evento.





“Matrimonio? Nemmeno se la Lazio vince lo scudetto – ha detto a Oggi -. E poi se vincesse la Lazio, Flora, che è romanista militante, sarebbe così triste che non vorrebbe sposarsi”. Insomma non pensa al matrimonio perché ha già una famiglia perfetta, che non ha alcun bisogno di contratti di nozze. Enrico Brignano ha precisato: “Dio ha voluto che arrivasse un maschietto: ho la famiglia perfetta. Niccolò è bellissimo, ma questo è soggettivo. Buonissimo, e questo invece è un dato oggettivo: dorme, è un bimbo col silenziatore”.

Enrico Brignano ha un divorzio alle spalle: prima di conoscere Flora Canto, era sposato con Bianca Pazzaglia, ma non hanno avuto figli. Il matrimonio è terminato nel 2014. Dopo questa esperienza è arrivata Flora Canto, che Enrico Brignano ha conosciuto durante le prove di uno spettacolo teatrale. Una simpatia che a poco a poco si è trasformata in amore, un amore travolgente che ha portato Brignano e Flora a mettere su famiglia.