Enrico Brignano, un compleanno indimenticabile. Lo scorso 18 maggio il famoso attore comico ha spento 57 candeline e lo ha fatto come meglio non avrebbe potuto. La moglie Flora Canto, attrice anche lei, ha voluto organizzare un bel party in famiglia per l’amore della sua vita assieme ai loro due figli, Martina (6 anni) e Niccolò che presto, il 18 luglio, festeggerà i 3 anni.

Ma non è finita qui. Nel week end, infatti, Enrico Brignano ha continuato a divertirsi stavolta anche in compagnia degli amici di sempre. Al suo fianco Flora non lo ha mollato un momento e ha intrattenuto gli ospiti cantando alcuni brani. Poi tutti a ballare, ridere e scherzare, nella splendida cornice di una terrazza che si affaccia sulla bellezza immortale della Capitale.

Enrico Brignano e Flora Canto, una storia da favola

Enrico e Flora sono proprio il ritratto della felicità. I due si sono sposati l’anno scorso, sabato 30 luglio, di fronte a 160 invitati. Location della cerimonia il lussuoso hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale, Ladispoli. Stavolta il party per il 57esimo compleanno dell’attore sarà stato probabilmente più intimo, ma per entrambi è stata ancora una volta l’occasione per vivere insieme una giornata speciale. Lo stesso Enrico pubblica una foto con moglie e figli e scrive: “Ecco il mio più bel regalo che la vita mi ha potuto dare una moglie bellissima e due figli incantevoli”. Flora risponde: “Auguri amore” con immancabile cuoricino.

A differenza di tante altre coppie dello spettacolo non ci risultano voci o pettegolezzi di crisi o scontri particolari tra Flora Canto ed Enrico Brignano che stanno insieme dal 2014 (si sono conosciuti grazie a Giancarlo Magalli, ndr). Per carità litigheranno pure loro (o no?…), ma davvero il loro rapporto sembra più solido che mai. Sabato, oltre ai canti e i balli con gli amici e i due figli, Enrico e Flora si sono gustati pure una buonissima millefoglie che non guasta.

