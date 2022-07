Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati. “Ci sposiamo a luglio?” chiese l’attore alla sua compagna all’Arena di Verona dove avrebbero di lì a poco portato in scena la parodia di Romeo e Giulietta. E Flora rispose: “Sì, se ci arriviamo con la pandemia e tutto quel che sta succedendo”. E quel giorno finalmente è arrivato. I due hanno detto sì sabato 30 luglio di fronte a 160 invitati. Location della cerimonia il lussuoso hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale, Ladispoli.

Ad organizzare il matrimonio è stata la famosa wedding planner Eva Presutti, 74mila follower su Instagram. Il menù è stato invece affidato allo chef Antonio Magliulo, che lavora da anni nell’hotel. Enrico Brignano e Flora Canto stanno insieme dal 2014 e hanno due figli, Martina e Niccolò. Il tema dominante è stato il bianco, un classico. Tra gli invitati c’era anche Matilde Brandi che ha catturato alcuni momenti e pubblicato le foto sul suo profilo Instagram.





Enrico Brignano e Flora Canto sposi: la cerimonia e gli abiti

La cena è stata servita sotto un portico, allestito per l’occasione e adornato di piante, su un prato vista mare. Inoltre durante la cerimonia si sono esibiti diversi artisti che hanno sfruttato un palco appositamente montato. E ora gli abiti. Enrico Brignano ha optato per un completo blu molto elegante, camicia bianca e cravatta color argento. Flora Canto, invece, indossava un abito bianco con immenso strascico firmato Pronovias, azienda di Barcellona che produce abiti da cerimonia dal 1922.

Come anticipato è stato il bianco il tema dominante della cerimonia. Del candido colore erano le rose sulla torta nuziale, così come gli abiti di Flora Canto e della figlia Martina. L’ultimo arrivato Niccolò aveva invece lo stesso abbigliamento del papà. Anche per le fedi i due sposi hanno scelto un marchio storico, Damiani, optando per le fedi color oro giallo della collezione Veramore. La sposa ha scelto anche i gioielli Damiani della collezione Margherita e Mimosa, Enrico ha invece preferito i preziosi di D. Side.

Per quanto riguarda i testimoni Flora Canto ha scelto l’amica e conduttrice Tosca D’Aquino, l’ex compagna di scuola Erica e le due amiche storiche Benedetta e Isabella. Tre i testimoni di Enrico Brignano: oltre al fratello Rino c’erano gli amici Mauro e Andrea. “Noi condividiamo gioia e dolori – ha rivelato Tosca sull’amicizia con Flora – lei c’era a qualsiasi ora nei momenti difficili, anche alle 2 di notte o alle 6 di mattina. Ci siamo scelte”.

