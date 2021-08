Emma Marrone, le vacanze proseguono indisturbate per la cantante, o quasi. Dopo il periodo di pandemia trascorsa lontano dagli affetti più cari, i fan della pugliese hanno avuto modo di partecipare indirettamente alla vacanza trascorsa in compagnia di mamma e papà. Ma per Emma è tempo di ‘paparazzate’, e infatti viene ‘beccata’ così.

Ha pensato a tutto lei, dalle foto ai post. La vacanza con mamma e papà è avvenuta sotto gli occhi di tutti. Non occorreva fare altro che spulciare sul suo profilo Instagram per lasciarsi abbagliare da immagini di serenità e allegria. Passeggiate e abbracci con i genitori, ma questo non ha impedito di certo ai paparazzi di ‘indagare’ meglio cosa stesse accadendo.

Prima la famiglia, poi gli amici. Emma Marrone ha deciso di concedersi anche un divertente e rilassante giro in barca in compagnia di un gruppo di amici. Ma per la 37enne single forse è tempo di riaprire il proprio cuore e lasciarsi andare anche a qualche conoscenza ‘speciale’.





Un giro in barca con gli amici, nulla di più bello quando la stagione estiva chiama ancora a godere di giorni di spensieratezza. Ma i paparazzi del magazine Gente non hanno perso tempo a sottolineare un particolare feeling con un uomo per così dire ‘misterioso’.

Sulla barca con Francesca Savini e Marcella Montella, ma non solo. Un uomo biondo dai capelli molto corti ha fatto capolino negli scatti e, come sottolineato sul magazine, pare le sia stato “spericolatamente vicino”. Solo un amico ma con un atteggiamento “evidentemente intimo”? Scatta il gossip. Eppure sarebbe lei stessa a dirlo “senza problemi”, laddove sarà l’amore a bussare nuovamente alla sua porta.