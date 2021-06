È accaduto, l’era Britney sembra aver fatto ritorno. Qualcuno si chiederà il senso di queste parole, ebbene, siamo in tanti a ricordare di come la popstar americana tenesse in braccio il proprio bebè… per un piede, a testa in giù! Adesso sembra proprio che si sia ripresentata un’altra mamma vip, definita duramente dalla rete come “incosciente”.

Il primo a scagliarsi contro di lei è stato il super personaggio televisivo, che tra i commenti della foto incriminata, quella in cui la mamma vip tiene male il bebè, ha scritto di tutto e di più: “Non è così che si tiene un bambino in braccio. I tuoi milioni di follower non dovrebbero essere incoraggiati a fare lo stesso. Felice di darti alcuni consigli se ne hai bisogno”.

Ma non è certo stato l’unico, perché a seguire in tanti si sono scagliati contro la giovane mamma – modella Emily Ratajkowski che, per la prima volta, ha dato prova di essere piuttosto insofferente ai commenti altrui sulla sua vita privata (e chi non lo sarebbe). Emily Ratajkowski ha annunciato l’arrivo del suo primo figlio insieme al marito, Sebastian Bear McClard.





I due fin da subito hanno specificato di non voler dare indicazioni riguardanti il ​​sesso del bebè. “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, dopo le congratulazioni la loro prima domanda dopo è quasi sempre: ‘Sapete se maschio o femmina?’. A noi piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà compiuto 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Le persone sorridono, ma questo nasconde una verità importante: non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia”, ha specificato la top model.

Emily Ratajkowski è tornata presto a sfoggiare un fisico a dir poco fenomenale. Sui social in tanti l’hanno criticata per aver messo in mostra le sue curve bollenti a poche settimane dal parto e persino Chiara Ferragni ha mostrato la sua incredulità difronte ad una delle foto della modella. Ma Emily esiste eccome! E non per niente fa la modella.