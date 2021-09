Fine dei giochi per la coppia vip, che si è lasciata ufficialmente dopo aver portato avanti tre anni di relazione. C’erano già state delle avvisaglie negative in passato, infatti in più di un’occasione si era vociferato della possibilità che potessero lasciarsi perché c’erano diverse incomprensioni. In particolare, lui l’aveva fatta infuriare più di una volta a causa del suo eccessivo utilizzo dei social network, che avevano favorito l’aumento degli insulti da parte degli odiatori della rete, decisamente velenosi.

Si era comunque compreso che qualcosa non stesse più andando bene lo scorso 13 settembre, quando la donna aveva deciso di recarsi al ‘Met Gala’ di New York senza la sua compagnia, quindi in solitaria. Qualche giorno prima erano stati pizzicati in Germania, ma si è trattato praticamente degli ultimi momenti vissuti come coppia. Nelle scorse ore è stato l’uomo a confermare tutto attraverso un’intervista. Ha comunque spiegato nei particolari come siano adesso i rapporti tra i due ex partner.

Il vip ha dunque affermato a ‘Page Six’: “Siamo quasi separati, ma ci amiamo ancora. Ci vediamo spesso e siamo in ottimi rapporti”. Nonostante questo, non sono più fidanzati perché non c’è più compatibilità. Alla base dell’interruzione della storia amorosa ci sarebbero motivazioni legate all’importante lavoro, svolto da lui: “Il mio lavoro mi obbliga ad essere principalmente in Texas o di viaggiare all’estero. E il mio lavoro è principalmente a Los Angeles. In questo momento sta con me e baby X è nella stanza accanto”.





Ad essersi lasciati sono stato il fondatore di Tesla, Elon Musk, e la cantante canadese Grimes. Elon Musk ha comunque fatto comprendere che ci sia grande rispetto e civiltà tra loro due, non a caso si frequentano ancora. Ma i litigi e le incomprensioni avevano ormai raggiunto probabilmente l’apice e si è preferito intraprendere strade diverse. Un nuovo capitolo può dunque aprirsi per entrambi. Si resta comunque in attesa di eventuali chiarimenti da parte della nota musicista.

Elon Musk è un imprenditore sudafricano, naturalizzato americano, ed è il secondo uomo più ricco del mondo dietro a Jeff Bezos. Lo scorso mese di maggio ha annunciato di avere la sindrome di Asperger. Grimes è musicista e cantante ed è anche molto attiva come disegnatrice e regista di videoclip musicali. Il loro figlio, chiamato X Æ A-XII, è venuto alla luce il 4 maggio del 2020.