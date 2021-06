Non ha ancora lanciato una nuova hit per l’estate 2021 ma è fuori dubbio che Elodie sia una delle cantanti più amate e seguite degli ultimi tempi. Dunque, in attesa di sentire quello che probabilmente sarà un tormentone, i fan possono comunque “rifarsi gli occhi” sul suo profilo Instagram. Bella, anzi bellissima, la ex cantante di Amici di Maria De Filippi che al Festival di Sanremo ha fatto impazzire tutti tra look stratosferici e performance continua a spopolare con il suo fascino ogni volta che appare in pubblico.

A proposito: Elodie sarà presto tra le concorrenti di Celebrity Hunted, dove sfoggerà solo outfit total black da dark lady, e, a giudicare dai numerosi video in cui ha documentato delle inedite lezioni di danza, ha qualche progetto super sensuale da realizzare.

Elodie cambia ancora: il nuovo look

Ci sarà da aspettare almeno le prossime settimane per sapere cosa riserverà ai fan nelle prossime settimane ma nel frattempo Elodie ha mostrato il look che, salvo altri ‘colpi di testa’, sfoggerà per questa estate 2021. Stiamo parlando di hair look e la cantante e fidanzata di Marracash , come sanno bene i suoi ammiratori storici, se ne intende di trasformazioni.





Da quando l’abbiamo vista per la prima volta nella scuola più famosa della tv sono infiniti i cambi look di cui si è resa protagonista Elodie. Ogni volta diversa ma sempre spettacolare, s’intende. Ma andiamo al sodo: l’avevamo lasciata qualche tempo fa in versione Beyoncé ma col caschetto e oggi sfoggia una nuova acconciatura che ha rivelato poco fa.

Elodie è la nuova ‘musa’ di Versace e ha posato con un abito e un paio di occhiali del brand ma quello che salta subito all’occhio è che ha definitivamente addio al biondo e ai tagli cortissimi che sfoggiava fino a qualche tempo fa. Per l’estate non solo è tornata al suo colore naturale, il castano scuro, ma è anche passata a un long bob super trendy. Adesso capelli le arrivano poco sopra al seno, li porta lisci ma con le punte leggermente girate in stile anni ’90 e usa le mollettine. Boom di like e di complimenti.