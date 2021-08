“100 anni, un grande traguardo”. Elisabetta Gregoraci, mai vista la nonna? Stesso nome, stessa bellezza

Elisabetta Gregoraci, gli auguri ‘speciali’ per una donna molto importante nella sua vita. La mamma è sempre la mamma, ma la nonna merita sempre un posto più che speciale nel cuore dei nipoti. Un lungo periodo di vacanza per Elisabetta Gregoraci, partita per ricaricare le batterie in compagnia del figlio Nathan Falco. E al suo rientro non si poteva che festeggiare il traguardo della nonna.

Non solo le splendide Baleari per le vacanze estive dell’ex gieffina, ma anche due isole da togliere il fiato e dove poter fare il carico di energia nuova, Sicilia e Sardegna. Ma nel tour estivo, per Elisabetta Gregoraci non si poteva che fare tappa anche in Calabria, a Soverato, dove ad aspettarla c’era anche nonna Elisabetta.

“Sono felicissima. Sono nella mia terra, dove sono nata e ho vissuto, dove ho tutta la mia famiglia, le mie origini. Ho incontrato i miei compagni di classe, i miei parenti. Sono andata a trovare la mia mamma ovviamente. Qui ci sono tante cose che ho nel cuore”.





Questo il messaggio condiviso su Instagram con i numerosissimi fan. Un evento più che speciale quello dei 100 anni che la nonna della nota showgirl si è accinta a festeggiare in compagnia degli affetti più cari. La nonna, “la cosa più bella del mondo”, scrive ancora EliGreg.

E i festeggiamenti per il grande evento non potevano che svolgersi presso un elegante lido di Soverato, con vista mare. Le foto del compleanno lasciano trasparire tutta la felicità del momento e il post non poteva che attrarre anche gli auguri e complimenti dei fan: “Tantissimi auguri nonnina mia: sono 100” scrive commossa la showgirl sui social, aggiungendo: “Che traguardo bellissimo… Che Dio ti benedica sempre. Ti amo tanto”.