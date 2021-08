Elisabetta Canalis è una delle showgirl più belle e apprezzate in Italia, anche se la sua vita è stata poi spesa negli Stati Uniti d’America. Ha una meravigliosa figlia, che si chiama Skyler Eva, venuta alla luce nel 2015 e che ha quindi sei anni. Il papà della piccola è Brian Perri, l’imprenditore che ha fatto perdere la testa alla donna. E qualche ora fa lei ha sorpreso davvero tutti con un video postato online, che riprende la bimba mentre si rende protagonista di un momento davvero bellissimo.

Qualche giorno fa ha parlato George Clooney di Elisabetta Canalis: “Non la conoscete. Non sapete cosa mi faceva, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita“, ha detto l’attore, svelando un lato forse poco conosciuto della showgirl. Lei invece aveva raccontato: “È stato per me una persona speciale, molto importante come può esserlo un padre. Tra noi c’è stato più un rapporto padre-figlia”. Dichiarazioni sicuramente anche inattese, che hanno fatto piacere.

Elisabetta Canalis, nel video che ha immortalato Skyler Eva, ha scritto: “Estate, tempo di trucco e di strucco. Ora finalmente sapete come fare”. Ed effettivamente la bambina di appena sei anni è diventata una sorta di baby influencer, insegnando come truccarsi e struccarsi. Ha applicato il ‘lipstick’ e il ‘blush’ e ha poi comunque precisato che lo ha fatto per gioco. Quasi inutile aggiungere che il filmato è diventato virale ed è stato commentato positivamente da migliaia e migliaia di follower.





E i follower hanno iniziato a scrivere questi commenti: “Non si può non amarla, meravigliosa”, “Questa bambina è simpatica da morire ed è di una bellezza rara”, “Si trucca meglio di noi”, “Ma lei è un amore, complimenti a mamma e papà per l’educazione”. Una vera e propria apoteosi per la figlia di Elisabetta Canalis, che ha conquistato dunque proprio tutti. E chissà in futuro cosa farà ancora la meravigliosa Skyler Eva, che con i suoi occhi azzurri è di una bellezza cristallina.

Giorni fa l’ex velina ha voluto mostrare ai suoi follower un ritratto confronto tra una sua foto da bambina e uno scatto di Skyler Eva. Una fotografia che mostra la straordinaria somiglianza tra madre e figlia, apprezzatissima in rete, con oltre 130mila like. A parte il colore degli occhi di Skyler Eva – i suoi sono azzurri come quelli del padre – le due sono identiche. Una meraviglia della natura.