Ma quanto è bella Elisabetta Canalis? Ogni giorno che passa, ogni mese e infine ogni anno, migliora sempre di più. Un fisico pazzesco, un senso del gusto a dir poco impressionante. Ma perché ne parliamo in questo modo, proprio oggi? Perché la meravigliosa ex velina, ha postato una foto in cui è a dir poco perfetta. C

’è da dire che Little Crumb, come si fa chiamare su Instagram, ci ha abituato nel corso degli anni a degli scatti spaziali, ma stavolta sembra essersi superata, non c’è che dire. Stavolta come set ‘cinematografico’ ha usato il suo tetto di casa. E su di esso, ecco l’ex velina di Striscia la notizia, oggi attrice e modella. Ma non è uno scatto normale. Si presenta, dinanzi ai suoi follower, completamente senza veli. Intanto, però, lo scatto c’è. Elisabetta Canalis si accovaccia sul tetto di casa, che potrebbe essere tranquillamente la sua o non. Poco importa.

Elisabetta Canalis non indossa alcun velo, ma copre, quanto basta, le sue splendide forme. Migliaia i commenti sotto la foto che non ha nessuna didascalia. Infatti la Canalis ha deciso di postarla così, senza una frase, una descrizione: solo lo scatto, bellissimo e naturale.





Maria Pia Calzone ad esempio le chiede: “Domande tipo come ci sei salita come non ti sei sbucciata da nuda come non ti sei scottata i piedi sulle tegole come dove cazzo stava il fotografo… tutte inutili. L’importante è solo che sei una bomba!”. Ed è proprio Elisabetta Canalis a rispondere: “Mi è successo tutto questo ma ci provavo dall’Estate scorsa”.

Ilfabio poco dopo commenta: “C’è chi sta zommando… e chi mente!!!”. E a guardare tutte le foto del profilo di Elisabetta Canalis c’è da rimanerci di stucco: bella da far male, simpatica, conturbante… tutto insomma. Non ci resta che attendere il prossimo scatto dell’ex velina, sicuri, che anche in quell’occasione ci farà impazzire. Che regina!