“Ho fatto una cavolata ma è la verità”. Elisabetta Canalis e il sesso, confessione senza precedenti

Elisabetta Canalis è finalmente tornata in Italia, cosa che ovviamente ha mandato in delirio migliaia di suoi fan. Condurrà infatti la trasmissione ‘Vite da Copertina’ su Tv8 e prima di fiondarsi in questa sua nuova avventura televisiva, ha voluto rilasciare un’interessante intervista a ‘Il Giorno’. Si è soffermata innanzitutto sui suoi rapporti con i paparazzi, che in passato non sono stati idilliaci. Qualcosa stavolta è cambiato e ha trovato una sorta di compromesso, forse anche perché è maturata di più.

La showgirl e conduttrice tv ha infatti detto a tal proposito: “Ormai con i paparazzi ho fatto pace. Sono sempre gli stessi, tanto è vero che quando manca qualcuno mi preoccupo. Sono così carini che, quando sono tornata in Italia, mi hanno fatto trovare sotto casa una grossa scritta: ‘Bentornata Elisabetta’. Diciamo che ormai faccio una vita tra il noioso e il tranquillo, molto family oriented”. Ma è quando ha tirato in ballo l’argomento sesso che si è lasciata andare a confessioni inaspettate.

Intanto, tutta la famiglia di Elisabetta Canalis non è mancata alla prima di Cinderella, il film che propone in una versione rivisitata e modernizzata il classico della Disney e che arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 3 settembre al The Greek Theatre di Los Angeles. Lei si è presentata alla première con un’accompagnatrice speciale: la figlia Skyler Eva, che ha preso parte alla sua prima sfilata in assoluto. Ma andiamo adesso a vedere cosa la showgirl ha detto sull’intimità.





Qualche tempo fa avevano fatto discutere alcune sue frasi sul sesso, ma Elisabetta Canalis ha confermato ciò che ha sempre pensato: “Ho fatto una cavolata, ma è la verità. Sfido qualunque persona sposata a negare che il tempo a disposizione sia minore. Non è che uno si nasconde dietro la porta e appena entri ti salta addosso. Le relazioni si stabilizzano, la vita è piena di altre cose, non solo dell’attrazione sessuale”. Dichiarazioni che potrebbero nuovamente riaprire una discussione avviata in passato.

Sempre a proposito della sua vita sotto le lenzuola, Elisabetta Canalis aveva quindi rivelato in una precedente occasione: “È importante, ma che stanchezza a volte. Ho preteso che nostra figlia dormisse in una camera tutta sua, ma ora che ha quasi sei anni ed è autonoma sale e scende dal suo lettino e spesso si intrufola tra me e Brian. La vita è cambiata e anche il sesso”. E ora ha ribadito il concetto.