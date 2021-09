Clamoroso colpo di scena sulla vita sentimentale di Elisa Isoardi. Certo, partiamo dal presupposto che lei non ha confermato nulla in via ufficiale, ma la voce e le prove sono decisamente schiaccianti. C’è chi penserà si tratti semplicemente di un bellissimo rapporto di amicizia, ma sta di fatto che la conduttrice televisiva è stata nuovamente beccata in compagnia del suo ex fidanzato. E le immagini pubblicate dal settimanale ‘Gente’ non lasciano molto spazio all’immaginazione o alle interpretazioni.

I due sono stati visti insieme e felici su una spiaggia di Fregene. Hanno comunque preferito non indossare i costumi da bagno, visto che ormai le temperature non sono più estive e non permettono un bel bagno in acqua, ma si sono stesi sui rispettivi lettini e il feeling tra loro due è apparso molto forte. Quindi, sembrerebbe quasi che sia tornata la fiamma dell’amore e chissà se nelle prossime ore la diretta interessata non vorrà finalmente sbilanciarsi e fornire la sua versione.

C’è anche un altro dettaglio, che è stato notato addosso ad Elisa Isoardi, ad aver infiammato il gossip. La donna infatti, oltre ad una straordinaria complicità con il suo ex fidanzato, ha sull’anulare sinistro un bellissimo anello, molto simile a quello indossato ai tempi della loro unione amorosa. Si parla che durante un pranzo insieme lui abbia voluto regalarle il prezioso. Per il momento, come detto, nulla di certo ma le indiscrezioni e queste foto sembrano più che semplici indizi.





Elisa Isoardi si sarebbe nuovamente fidanzata con Alessandro Di Paolo. Lei era con un meraviglioso smeraldo con brillanti che ha fatto entusiasmare tutti i fan della presentatrice tv, che è alla ricerca ancora di una sistemazione lavorativa. Ma ora la sua testa sembra proiettata verso la sfera sentimentale e tutti sperano che possa annunciare in pompa magna questo suo fidanzamento. Non resta che rimanere in attesa e augurarsi che sia davvero la volta buona per il suo ambito amoroso.

Eppure si era parlato che in Grecia Elisa Isoardi fosse stata in dolce compagnia con un altro uomo. In particolare di un uomo per nulla misterioso, e al quale l’ex protagonista della Prova del Cuoco pare si sia avvicinata da un po’. Parliamo di Carlo Longari, meglio noto per essere l’ex marito di Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier. Longari avrebbe ospitato Elisa Isoardi sulla sua barca, mentre lei trascorreva le vacanze.